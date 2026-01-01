Спектакль Мастер и Маргарита

Мирослава Карпович и Вячеслав Разбегаев в спектакле «Мастер и Маргарита»

В Краснодаре намечен показ знаковой постановки «Мастер и Маргарита» на сцене Центрального концертного зала (ЦКЗ). Спектакль будет представлен театром «Огни Москвы», обещая зрителям захватывающее зрелище, исполненное магии и интриги.

Актерский состав

В главных ролях зрители смогут увидеть Мирославу Карпович, исполняющую роль Маргариты, и Вячеслава Разбегаева в роли Воланда. Оба актера известны своей выдающейся игрой и способны передать весь драматизм и глубокие чувства, заложенные в произведении Булгакова.

Особенности постановки

Эта версия «Мастера и Маргариты» представляет собой классическую интерпретацию романа Михаила Булгакова. Особое внимание уделяется атмосфере мистической Москвы и детальной проработке характеров персонажей, что делает спектакль особенно актуальным и свежим.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль предлагает зрителям уникальное сочетание драмы, философии и магии. Это возможность увидеть не только интересную сюжетную линию, но и задуматься о вечных вопросах добра и зла, любви и предательства. Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории!