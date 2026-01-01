Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

0+
Возраст 0+

О спектакле

Мирослава Карпович и Вячеслав Разбегаев в спектакле «Мастер и Маргарита» 

В Краснодаре намечен показ знаковой постановки «Мастер и Маргарита» на сцене Центрального концертного зала (ЦКЗ). Спектакль будет представлен театром «Огни Москвы», обещая зрителям захватывающее зрелище, исполненное магии и интриги.

Актерский состав

В главных ролях зрители смогут увидеть Мирославу Карпович, исполняющую роль Маргариты, и Вячеслава Разбегаева в роли Воланда. Оба актера известны своей выдающейся игрой и способны передать весь драматизм и глубокие чувства, заложенные в произведении Булгакова.

Особенности постановки

Эта версия «Мастера и Маргариты» представляет собой классическую интерпретацию романа Михаила Булгакова. Особое внимание уделяется атмосфере мистической Москвы и детальной проработке характеров персонажей, что делает спектакль особенно актуальным и свежим.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль предлагает зрителям уникальное сочетание драмы, философии и магии. Это возможность увидеть не только интересную сюжетную линию, но и задуматься о вечных вопросах добра и зла, любви и предательства. Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории!

В ролях
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше