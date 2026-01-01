Спектакль Муж моей жены

Железнодорожная комедия

Драгица — очаровательная проводница, жизнь которой строго подчинена расписанию поезда дальнего следования. Каждый день в одном городе, а по ночам — переезд в другой. Это стало её неизменной рутиной на протяжении многих лет, оставляя след и на личной жизни.

Так сложилось, что в обоих пунктах назначения у Драгицы образовались семьи. В одном городе она замужем за заботливым Креше, который с любовью готовит для неё изысканные блюда. В другом — она счастлива с трудолюбивым Жакрецем, с которым воспитывает дочь. Устроенная жизнь, замечательная работа и любящие мужья — что еще может желать счастливая женщина?

Ожидания и непредвиденные обстоятельства

Однако есть одна деталь, о которой Драгица постоянно беспокоится — чтобы поезд не выбился из расписания. Как сложно удержать равновесие в таком хрупком мире, где каждое решение может повлиять на её будущие дни!

В ролях

Игорь Скляр — Народный артист РФ

Семен Стругачев — Народный артист РФ

Ольга Прокофьева — Народная артистка РФ

