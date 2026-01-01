Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муж моей жены
Киноафиша Муж моей жены

Спектакль Муж моей жены

16+
Возраст 16+

О спектакле

Железнодорожная комедия

Драгица — очаровательная проводница, жизнь которой строго подчинена расписанию поезда дальнего следования. Каждый день в одном городе, а по ночам — переезд в другой. Это стало её неизменной рутиной на протяжении многих лет, оставляя след и на личной жизни.

Так сложилось, что в обоих пунктах назначения у Драгицы образовались семьи. В одном городе она замужем за заботливым Креше, который с любовью готовит для неё изысканные блюда. В другом — она счастлива с трудолюбивым Жакрецем, с которым воспитывает дочь. Устроенная жизнь, замечательная работа и любящие мужья — что еще может желать счастливая женщина?

Ожидания и непредвиденные обстоятельства

Однако есть одна деталь, о которой Драгица постоянно беспокоится — чтобы поезд не выбился из расписания. Как сложно удержать равновесие в таком хрупком мире, где каждое решение может повлиять на её будущие дни!

В ролях

  • Игорь Скляр — Народный артист РФ
  • Семен Стругачев — Народный артист РФ
  • Ольга Прокофьева — Народная артистка РФ

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории на сцене. Билеты на спектакль уже в продаже!

В ролях
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева

Купить билет на спектакль Муж моей жены

Помощь с билетами
В других городах
Март
Июнь
24 марта вторник
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
28 июня воскресенье
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2100 ₽

В ближайшие дни

Инопланетное вторжение. Водное шоу на льду
0+
Интерактивный Ледовый Детский Цирк
Инопланетное вторжение. Водное шоу на льду
22 марта в 15:00 Дворец спорта «Олимпийский»
от 1000 ₽
Дух театра
12+
Иммерсивный
Дух театра
22 марта в 12:00 Рязанский театр драмы
Билеты
Царевна-лягушка
0+
Детский
Царевна-лягушка
28 февраля в 14:00 Рязанский театр драмы
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше