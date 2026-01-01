Спектакль А знаешь, все еще будет!

А знаешь, все еще будет!
6+

О спектакле

Спектакль-концерт «А знаешь, всё еще будет!» во Дворце искусств «Премьера» 

Во Дворце искусств «Премьера» в Краснодаре зрителей ждет новая театральная постановка, раскрывающая тему веры в чудо и надежды. Спектакль называют музыкальным, поскольку в его основе лежат душевные и знаковые эстрадные композиции прошлых лет.

Сюжет и музыкальный ряд

Основная идея спектакля заключается в том, что всё в жизни исполнимо, если стремиться к этому всей душой. Вдохновляющие моменты и трогательные истории игроков на сцене заставят зрителей задуматься о настоящих ценностях.

Во время представления будут звучать мелодии, знакомые многим, включая одноименный хит на стихи Вероники Тушновой и музыку Марка Минкова. Эти композиции перенесут зрителей в атмосферу доброты и надежды.

Где и когда

Спектакль пройдет во Дворце искусств «Премьера», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, 175. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального события, которое подарит эмоции и вдохновение!

Август
12 августа среда
19:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175

