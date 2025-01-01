Меню
Спасите Лёньку!
Киноафиша Спасите Лёньку!

Спектакль Спасите Лёньку!

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Слова надежды: спектакль о блокадном Ленинграде в Молодежном театре Уфы

На сцене Национального молодежного театра республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится премьера спектакля, события которого разворачиваются в тревожные годы Великой Отечественной войны, в блокадном Ленинграде.

Сюжет и герои

В центре сюжета — 9-летний Ленька, страдающий от дистрофии. Этот маленький, но смелый герой мечтает о далекой и теплой Африке, надеясь на помощь её добрых обитателей. История полна драматизма и героизма, поскольку она концентрируется на попытке спасти мальчика в условиях, когда жизнь вокруг стала особенно суровой.

Для зрителей с чутким сердцем

Спектакль нацелен на тех, кто ценит глубокие эмоциональные переживания и исторические мотивы. Это постановка может удивить своей мощной атмосферой и содержательностью, предлагая зрителям проникнуться переживаниями маленького героя. Тема войны, утрат и человеческой стойкости никогда не утратит своей актуальности.

Не упустите возможность стать частью этой глубокорассказанной истории о надежде и человечности в условиях отчаяния.

В других городах
Январь
Февраль
25 января воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
4 февраля среда
14:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

