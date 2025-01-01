Меню
Отец
Отец

Спектакль Отец

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе «Последние» Максима Горького

В основе спектакля лежит пьеса Максима Горького «Последние», в которой раскрываются глубокие и трагические темы. Гибель всего человеческого и живого происходит в семье, где молодые наследники оказываются жертвами попустительства и бездушия их отца. Актеры великолепно передают внутренние противоречия персонажей и сложность их отношений.

Не осуждать, а понять

Автор пьесы призывает зрителей не осуждать отца, а вместе с главным героем искать выход из сложившейся ситуации. Каждый из нас может оказаться на его месте. Эта мысль является ключевой в спектакле и заставляет задуматься о собственных поступках и ответственности за других.

Патриотическая направленность

Спектакль ярко выражает патриотические чувства — любовь к семье и родине. Эти идеи пронизывают все действие и заставляют задуматься о важности национальных ценностей в жизни каждого человека.

Не упустите возможность увидеть этот мощный спектакль, который заставляет задуматься о моральных вопросах и семейных узах в современном обществе.

Январь
28 января среда
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 600 ₽

Отец Отец Отец

