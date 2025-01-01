Спектакль Сон в летнюю ночь

Волшебный спекаткль по пьесе Шекспира

Приглашаем вас на невероятное театральное приключение! «Сон в летнюю ночь» - это самая светлая и волшебная пьеса Вильяма Шекспира, рассказывающая о беспредельной силе любви. На фоне магии и языческих традиций, действие разворачивается в ночь накануне Ивана-Купалы, когда миром правит молодость и страсть.

В центре сюжета — свадьба Тезея, главного героя Древней Греции, с царицей Амазонок Ипполитой. Однако не все так просто! Влюбленные сбегают от древних патриархальных законов, чтобы быть вместе. К этому добавьте небольшую труппу комиков, разыгрывающих пародию на античные Ромео и Джульетту, и вы получите бурную, необычную и романтичную ночь.

Персонажи и исполнители

Тезей: Тимофей Щагин

Тимофей Щагин Ипполита: Полина Грызун

Полина Грызун Лисандр: Даниил Худоногов

Даниил Худоногов Деметрий: Константин Румянцев

Константин Румянцев Гермия: Дария Гумарова / Мария Абашина

Дария Гумарова / Мария Абашина Елена: Маргарита Пекарева / Полина Мотовилова

Маргарита Пекарева / Полина Мотовилова Оберон, Эгей: Егор Мороз

Егор Мороз Титания: Варвара Турнау

Варвара Турнау Пэк: Яна Тишкевич / Мария Абашина / Дария Гумарова

Яна Тишкевич / Мария Абашина / Дария Гумарова Пигва: Дмитрий Рыбкин

Дмитрий Рыбкин Миляга: Екатерина Соколова

Екатерина Соколова Основа: Александр Дехтярёв

Александр Дехтярёв Дудка: Данил Елюков

Данил Елюков Феи: Анастасия Кизим, Виктория Миловская

Спектакль обещает погрузить вас в атмосферу добра, любви и фантазии. Не упустите возможность отвлечься от серых будней и насладиться чудесами, которые может подарить только театр, ведь, как утверждал Шекспир: «Коль весь мир Театр, значит жизнь – игра!»