Сон в летнюю ночь
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Дом актера им. Станиславского 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Волшебный спекаткль по пьесе Шекспира

Приглашаем вас на невероятное театральное приключение! «Сон в летнюю ночь» - это самая светлая и волшебная пьеса Вильяма Шекспира, рассказывающая о беспредельной силе любви. На фоне магии и языческих традиций, действие разворачивается в ночь накануне Ивана-Купалы, когда миром правит молодость и страсть.

В центре сюжета — свадьба Тезея, главного героя Древней Греции, с царицей Амазонок Ипполитой. Однако не все так просто! Влюбленные сбегают от древних патриархальных законов, чтобы быть вместе. К этому добавьте небольшую труппу комиков, разыгрывающих пародию на античные Ромео и Джульетту, и вы получите бурную, необычную и романтичную ночь.

Персонажи и исполнители

  • Тезей: Тимофей Щагин
  • Ипполита: Полина Грызун
  • Лисандр: Даниил Худоногов
  • Деметрий: Константин Румянцев
  • Гермия: Дария Гумарова / Мария Абашина
  • Елена: Маргарита Пекарева / Полина Мотовилова
  • Оберон, Эгей: Егор Мороз
  • Титания: Варвара Турнау
  • Пэк: Яна Тишкевич / Мария Абашина / Дария Гумарова
  • Пигва: Дмитрий Рыбкин
  • Миляга: Екатерина Соколова
  • Основа: Александр Дехтярёв
  • Дудка: Данил Елюков
  • Феи: Анастасия Кизим, Виктория Миловская

Спектакль обещает погрузить вас в атмосферу добра, любви и фантазии. Не упустите возможность отвлечься от серых будней и насладиться чудесами, которые может подарить только театр, ведь, как утверждал Шекспир: «Коль весь мир Театр, значит жизнь – игра!»

Купить билет на спектакль Сон в летнюю ночь

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
19:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
от 500 ₽
6 января вторник
15:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
от 500 ₽
19:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
от 800 ₽
23 января пятница
19:00
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
от 500 ₽

