Спектакль Сон в летнюю ночь

Приглашаем вас на невероятное театральное приключение! «Сон в летнюю ночь» - это самая светлая и волшебная пьеса Вильяма Шекспира, рассказывающая о беспредельной силе любви. На фоне магии и языческих традиций, действие разворачивается в ночь накануне Ивана-Купалы, когда миром правит молодость и страсть.
В центре сюжета — свадьба Тезея, главного героя Древней Греции, с царицей Амазонок Ипполитой. Однако не все так просто! Влюбленные сбегают от древних патриархальных законов, чтобы быть вместе. К этому добавьте небольшую труппу комиков, разыгрывающих пародию на античные Ромео и Джульетту, и вы получите бурную, необычную и романтичную ночь.
Спектакль обещает погрузить вас в атмосферу добра, любви и фантазии. Не упустите возможность отвлечься от серых будней и насладиться чудесами, которые может подарить только театр, ведь, как утверждал Шекспир: «Коль весь мир Театр, значит жизнь – игра!»