Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охота жить
Киноафиша Охота жить

Спектакль Охота жить

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 4 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Шукшина

На сцене Театра на Васильевском развернется картина жизни, наполненная трудом, песнями, любовью и философией. В основе спектакля — герои избранных рассказов Василия Шукшина, которые предстают перед зрителями в ярких образах. Здесь собраны знаменитые чудаки и мудрые философы, простые мужики и утонченные души — все они живут под одним небом, в мире, полном жизненных столкновений, радостей и печалей.

Шукшинские персонажи на сцене

Каждый персонаж Шукшина — это живой, наполненный драмой и философией образ. Его герои — люди, которых называют «соль земли», они искренни и непосредственны, живут своей неповторимой жизнью, полной любви, смеха, труда и грусти. Их истории просты и естественны, но в этих обыденных действиях скрывается глубокая душевная сила.

В спектакле герои Шукшина не просто трудятся и отдыхают, они поют, пляшут, любят и, конечно, задаются важными вопросами жизни. Это люди, которые проживают каждый момент своей жизни в полной мере.

Мир Шукшина: простота и глубина

Жизнь на сцене театра пронизана той атмосферой, которую Шукшин так мастерски передал в своих рассказах. Здесь всё близко и понятно зрителю: каждый персонаж знаком и дорог, а его проблемы — актуальны для всех. Все эти люди — добрые знакомые и старые друзья, и зрителю остается только смотреть на их нелегкий, но искренний путь через радости и испытания.

Внимание!

Спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.

Режиссер
Роман Смирнов
В ролях
Артем Цыпин
Роман Зайдуллин
Надежда Кулакова
Анна Васильева
Мария Фефилова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить Охота жить

В ближайшие дни

Жизель, или Вилисы
6+
Балет
Жизель, или Вилисы
15 ноября в 18:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
Золотой цыпленок
0+
Детский Кукольный Музыка
Золотой цыпленок
20 сентября в 14:00 Большой театр кукол
от 800 ₽
Царь-рыба
16+
Драма
Царь-рыба
25 сентября в 20:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше