Спектакль Охота жить

Спектакль по рассказам Шукшина

На сцене Театра на Васильевском развернется картина жизни, наполненная трудом, песнями, любовью и философией. В основе спектакля — герои избранных рассказов Василия Шукшина, которые предстают перед зрителями в ярких образах. Здесь собраны знаменитые чудаки и мудрые философы, простые мужики и утонченные души — все они живут под одним небом, в мире, полном жизненных столкновений, радостей и печалей.

Шукшинские персонажи на сцене

Каждый персонаж Шукшина — это живой, наполненный драмой и философией образ. Его герои — люди, которых называют «соль земли», они искренни и непосредственны, живут своей неповторимой жизнью, полной любви, смеха, труда и грусти. Их истории просты и естественны, но в этих обыденных действиях скрывается глубокая душевная сила.

В спектакле герои Шукшина не просто трудятся и отдыхают, они поют, пляшут, любят и, конечно, задаются важными вопросами жизни. Это люди, которые проживают каждый момент своей жизни в полной мере.

Мир Шукшина: простота и глубина

Жизнь на сцене театра пронизана той атмосферой, которую Шукшин так мастерски передал в своих рассказах. Здесь всё близко и понятно зрителю: каждый персонаж знаком и дорог, а его проблемы — актуальны для всех. Все эти люди — добрые знакомые и старые друзья, и зрителю остается только смотреть на их нелегкий, но искренний путь через радости и испытания.

Внимание!

Спектакль содержит изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.