Спекталкь о редкой теме — старости на сцене театра имени Миронова

Спектакль «Баба Шанель» поднимает важную и редко обсуждаемую тему — старость как время, когда душа остаётся молодой, несмотря на внешние изменения. Постановка напомнит зрителям, что старость — это не бремя, а особый этап жизни, который можно прожить с достоинством и радостью. Как говорится в спектакле: «Старость — это юность усталых людей, поседевшее великолепие наших идей».

Что приносит счастье героиням?

Режиссёр Юрий Цуркану объясняет, что для его героинь счастье заключается в том, чтобы быть востребованными и любимыми. Это не просто про любовь в романтическом смысле, а про состояние, когда жизнь продолжается через любовь — к жизни, к делу, к окружающим. Такое отношение к жизни помогает «отодвинуть» время и даже обмануть себя, не признавая, что годы уходят.

О любви и взаимности

На вопрос, что важнее — любить или быть любимым, Цуркану отвечает: любовь требует взаимности, но её суть в том, чтобы делать другого счастливым. Для героинь спектакля любовь — это форма жизни, способ остаться активными и нужными. Даже имея внуков, они не хотят просто петь — им важно чувствовать себя любимыми и необходимыми. Возможно, это сублимация материнства, стремление окружить заботой и получить тепло в ответ.

Спектакль о вечной молодости души

«Баба Шанель» — это не просто комедия, это история о старении, любви и стремлении к счастью в любом возрасте. Постановка напомнит зрителям, что пока в душе есть любовь и желание жить, старость может быть не грузом, а новым витком жизни, полной эмоций и радости.