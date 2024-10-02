Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баба Шанель
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спекталкь о редкой теме — старости на сцене театра имени Миронова

Спектакль «Баба Шанель» поднимает важную и редко обсуждаемую тему — старость как время, когда душа остаётся молодой, несмотря на внешние изменения. Постановка напомнит зрителям, что старость — это не бремя, а особый этап жизни, который можно прожить с достоинством и радостью. Как говорится в спектакле: «Старость — это юность усталых людей, поседевшее великолепие наших идей».

Что приносит счастье героиням?

Режиссёр Юрий Цуркану объясняет, что для его героинь счастье заключается в том, чтобы быть востребованными и любимыми. Это не просто про любовь в романтическом смысле, а про состояние, когда жизнь продолжается через любовь — к жизни, к делу, к окружающим. Такое отношение к жизни помогает «отодвинуть» время и даже обмануть себя, не признавая, что годы уходят.

О любви и взаимности

На вопрос, что важнее — любить или быть любимым, Цуркану отвечает: любовь требует взаимности, но её суть в том, чтобы делать другого счастливым. Для героинь спектакля любовь — это форма жизни, способ остаться активными и нужными. Даже имея внуков, они не хотят просто петь — им важно чувствовать себя любимыми и необходимыми. Возможно, это сублимация материнства, стремление окружить заботой и получить тепло в ответ.

Спектакль о вечной молодости души

«Баба Шанель» — это не просто комедия, это история о старении, любви и стремлении к счастью в любом возрасте. Постановка напомнит зрителям, что пока в душе есть любовь и желание жить, старость может быть не грузом, а новым витком жизни, полной эмоций и радости.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Ирина Соколова
Татьяна Пилецкая
Вера Карпова
Надежда Мальцева
Татьяна Захарова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
10 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
День рождения сказки
0+
Детский Интерактивный
День рождения сказки
25 октября в 15:00 Новая сцена Александринского театра
от 200 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
17 августа в 18:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Новости
Биография Николая Коляды: Как сельский мальчик стал одним из главных драматургов России
Биография Николая Коляды: Как сельский мальчик стал одним из главных драматургов России Николай Коляда прошёл долгий путь от сельского парня до создателя всемирно известного театра. В этом тексте мы расскажем о его биографии и о том, как складывалась его творческая карьера.
Написать
2 октября 2024 07:07
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше