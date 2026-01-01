Сольный концерт Лизы Громовой

Возвращение Лизы Громовой на сцену

Лиза Громова, яркая звезда российской независимой сцены, готовится порадовать своих поклонников новым сольным концертом в Москве. В 2025 году она вернется с новым студийным альбомом «Без лица бездельница», который стал её первым релизом за долгое время. Этот альбом подчеркивает её статус как самостоятельной и актуальной артистки, сосредоточив внимание на авторском звучании и целостной визуальной концепции.

Концерт пройдет в известном московском клубе «.оригинал», где зрители смогут насладиться живым исполнением нового материала, а также услышать избранные песни из её прошлого репертуара. Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность увидеть выступление одного из самых ярких представителей современной музыки!