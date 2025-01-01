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Софи Окран
Билеты от 1000₽
Киноафиша Софи Окран

Софи Окран

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Феноменальный голос и музыкальный талант

Софи Окран — темнокожая соул-певица с уникальным тембром, чье имя стало ассоциироваться с качественным соулом и джазом. Её вокальные возможности и самобытность подачи были признаны ещё в начале 90-х, когда выдающийся музыкант Артур Пилявин пригласил её в качестве бэк-вокалистки для записи альбома «Резиновые джунгли». Этот опыт стал первым шагом к дальнейшему сотрудничеству: уже через год Софи стала полноценной участницей группы и по-настоящему заявила о себе в музыкальной индустрии.

Музыкальные проекты и сольная карьера

Специально для Софи были написаны несколько альбомов, включая «Вход для посторонних» и сингл «У меня в глазах весна». В последующем, в рамках группы «Квартал», Софи записала альбом «Мир розовых кукол», в который вошла её композиция «На последнем этаже», ставшая визитной карточкой коллектива. В конце 90-х годов она также стала ведущей артисткой театра Стаса Намина и сыграла одну из главных ролей в нашумевшем мюзикле «Волосы» («Hair»).

Творческая эволюция и участие в «Голосе»

В 2008 году Софи Окран создала свой собственный проект, а в 2012 году выпустила авторский альбом на русском языке «Море любви», который был дополнен анимационными роликами на песни «Луна» и «Грачи». В том же периоде она принимала участие в различных музыкальных проектах как сессионная вокалистка и не раз давала живые выступления в эфире радиостанций, таких как «Серебряный дождь» и «Маяк».

В 2015 году Софи приняла участие в 4 сезоне шоу «Голос», где особенно ярко проявила себя в дуэте с участником проекта, исполнив композицию группы «Моральный голос».

Современные проекты и выступления

Сегодня Софи Окран активно работает над новыми русскоязычными композициями, а также участвует в коллаборациях с различными музыкальными коллективами. Среди них группа «Большое спасибо», с которой были записаны песни «Антарктида» и «Кукушка». Она также выступает на лучших клубных площадках Москвы со своей англоязычной программой «Soul Motion», которая включает в себя фанк, джаз и соул-хиты. В её репертуаре — произведения таких культовых исполнителей, как James Brown, Ray Charles, Nina Simone и Aretha Franklin, что подтверждает её мастерство и приверженность классике соула и джаза.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
1 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
29 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
5 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
10 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
14 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽
26 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Софи Окран

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