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Стендап в темноте
Билеты от 1590₽
Киноафиша Стендап в темноте

Стендап в темноте

18+
Возраст 18+
Билеты от 1590₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный стендап-концерт в полной темноте

Приглашаем вас на уникальное событие — единственный иммерсивный стендап-концерт в полной темноте, где лучшие комики России поделятся своими шутками. Это свежий и оригинальный формат, который акцентирует внимание на слухе, погружая зрителей в атмосферу полной темноты.

Что вас ждет?

В таком формате комики не могут полагаться на визуальные эффекты или мимику. Их задача — рассмешить публику только с помощью слов. Этот экспериментальный стендап уже завоевал популярность в Великобритании и теперь пришел в Москву, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.

Участники концерта

На сцене выступят звезды стендапа: Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Дима Гаврилов, Вадим Постильный, Лев Еременко, Алексей Квашонкин, Макс Береснев и многие другие. Состав комиков будет держаться в секрете, но вас это не смутит, ведь в темноте вы не сможете их увидеть!

История и достижения

Наши мероприятия уже посетили более 60 000 довольных зрителей в 2024 году. Мы стали победителями Moscow Urban Forum и премии Kuda Go в номинации «Лучший развлекательный проект», а также регулярно попадаем в топ самых популярных мероприятий на Яндекс Афише.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью самого экспериментального стендап-концерта! Продолжительность выступления составит 1 час. Подготовьтесь к тому, что ваше восприятие юмора выйдет на новый уровень.

Приходите и откройте для себя мир шуток в абсолютной темноте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
26 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
31 июля
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
1 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
2 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
8 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
9 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
15 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
16 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
22 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
23 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
29 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽
30 августа
Джон Донн Москва, В.Радищевская, 15, стр. 2
21:30 от 1590 ₽

Фотографии

Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте Стендап в темноте

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