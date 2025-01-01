Стендап в темноте

Иммерсивный стендап-концерт в полной темноте

Приглашаем вас на уникальное событие — единственный иммерсивный стендап-концерт в полной темноте, где лучшие комики России поделятся своими шутками. Это свежий и оригинальный формат, который акцентирует внимание на слухе, погружая зрителей в атмосферу полной темноты.

Что вас ждет?

В таком формате комики не могут полагаться на визуальные эффекты или мимику. Их задача — рассмешить публику только с помощью слов. Этот экспериментальный стендап уже завоевал популярность в Великобритании и теперь пришел в Москву, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.

Участники концерта

На сцене выступят звезды стендапа: Богдан Лисевский, Филипп Воронин, Дима Гаврилов, Вадим Постильный, Лев Еременко, Алексей Квашонкин, Макс Береснев и многие другие. Состав комиков будет держаться в секрете, но вас это не смутит, ведь в темноте вы не сможете их увидеть!

История и достижения

Наши мероприятия уже посетили более 60 000 довольных зрителей в 2024 году. Мы стали победителями Moscow Urban Forum и премии Kuda Go в номинации «Лучший развлекательный проект», а также регулярно попадаем в топ самых популярных мероприятий на Яндекс Афише.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью самого экспериментального стендап-концерта! Продолжительность выступления составит 1 час. Подготовьтесь к тому, что ваше восприятие юмора выйдет на новый уровень.

Приходите и откройте для себя мир шуток в абсолютной темноте!