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Арт
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Спектакль Арт

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трое друзей и белоснежный холст: премьера спектакля в Современнике

«Иван, Серж и Марк» — это история о трех друзьях, которые, несмотря на свои успехи, сталкиваются с глубокими внутренними конфликтами. Каждый из героев имеет свою профессию и дело, что придаёт их жизни определённую стабильность. Однако эта стабильность оказывается под угрозой, когда в центре внимания оказывается загадочный белый холст.

Сюжет

Иван собирается жениться на девушке из хорошей семьи, Серж увлечён гомеопатией, а Марк потратил баснословную сумму на белоснежное полотно. Эта картина становится не только объектом восхищения Сержа, но и причиной разногласий между друзьями. В то время как один испытывает восторг, двое других не понимают его чувства, что приводит к насмешкам и конфликтам.

Темы и вопросы

Спектакль поднимает вопросы о восприятии искусства и о том, как оно способно влиять на отношения между людьми. Сцены, наполненные эмоциями и философскими размышлениями, заставляют зрителей задуматься о том, что на самом деле важно в жизни и дружбе. Эти размышления могут затянуться на всю жизнь.

Важная информация

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную постановку, которая заставит вас задуматься о настоящем и вечном. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Юрий Кравец
В ролях
Андрей Мартынов
Андрей Мартынов
Анатолий Кормановский
Максим Теняков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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