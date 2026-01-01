Преступление и наказание: возвращение к классике

Театр «НЕОЛИРА» приглашает зрителей на спектакль по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Эта постановка обещает перенести зрителей в загадочный мир Петербурга XIX века и заставить задуматься о смысле жизни, морали и внутренней борьбе человека.

На сцене – Антон Тарасов

В роли ведущего программы выступит художественный руководитель театра «НЕОЛИРА» Антон Тарасов. Его диалог с публикой насыщен искренностью и глубокими размышлениями, что позволяет раскрыть тонкости личности Достоевского и его произведений. Антон, обладая психологическим образованием, находит уникальный подход к классике.

Творческая биография

Несмотря на то, что Антон получил образование психолога, его путь стал многогранным. Он создал множество известных музыкальных хитов и является автором книг, таких как «Пару штрихов тому назад» и «Карельская сага». Он также основал театр «НЕОЛИРА» в 2019 году и организует фестиваль «Белая ночь поэзии», который стал традицией для ценителей поэзии.

О театре «НЕОЛИРА»

С момента своего основания театр «НЕОЛИРА» представил более ста мероприятий, включая поэтические вечера, спектакли и сольные концерты. Каждое представление театра – это уникальное событие, наполненное эмоциями и глубиной, которые останутся в памяти зрителей надолго.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который соединит passado и presente, и позволит вам взглянуть на известную историю с новой стороны.