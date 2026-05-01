Спектакль Петя и Волк

Петя и Волк
Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Симфоническая сказка Прокофьева в театре «Зазеркалье»

Симфоническая сказка — необычный жанр, который знакомит детей с классической музыкой. «Петя и Волк», написанная Сергеем Прокофьевым, по праву считается шедевром его творчества. Этот спектакль не только развлекает, но и обучает, позволяя детям узнать звучание различных инструментов в оркестре.

Каждый герой этой истории имеет свою музыкальную линию, которую поддерживает отдельный инструмент. В театре «Зазеркалье» спектакль стал не только музыкальным, но и цирковым. Режиссер внедрил цирковые жанры, и персонажи обрели новые амплуа — от гипнотизера до эквилибриста, что делает представление еще более увлекательным.

Музыкальный спектакль для детей

«Петя и Волк» интересен как детям от 7 до 11 лет, так и взрослым любителям музыки и театра. Это уникальная возможность увидеть интерпретацию классической сказки в музыкальном формате.

Май
30 мая суббота
15:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

