Экспериментальный цирковой спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на зимнее зрелище, которое станет настоящим праздником для всей семьи! Спектакль «Первый снег» — это уникальный эксперимент от Упсала-Цирка, где театральный режиссер работает с группой талантливых взрослых цирковых артистов. Вместе они создают атмосферу «зимнего хулиганства», насыщенную яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

Зрители станут частью этого захватывающего представления, которое объединяет цирковое искусство, танец и театральные элементы. Удивительные номера и захватывающие акробатические трюки перенесут вас в мир зимних чудес и волшебства. Это выступление обязательно оставит яркий след в сердцах и душах всех зрителей.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир зимних чудес!