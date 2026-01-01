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Снегопады
Киноафиша Снегопады

Спектакль Снегопады

6+
Режиссер Наташа Слащёва
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Экспериментальный цирковой спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на зимнее зрелище, которое станет настоящим праздником для всей семьи! Спектакль «Первый снег» — это уникальный эксперимент от Упсала-Цирка, где театральный режиссер работает с группой талантливых взрослых цирковых артистов. Вместе они создают атмосферу «зимнего хулиганства», насыщенную яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

Зрители станут частью этого захватывающего представления, которое объединяет цирковое искусство, танец и театральные элементы. Удивительные номера и захватывающие акробатические трюки перенесут вас в мир зимних чудес и волшебства. Это выступление обязательно оставит яркий след в сердцах и душах всех зрителей.

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир зимних чудес!

Фотографии

Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады Снегопады
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