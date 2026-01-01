Оповещения от Киноафиши
Записки юного врача
Киноафиша Записки юного врача

Спектакль Записки юного врача

16+
Режиссер Максим Блинов
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль по Булгакову в театре «Мастерская»

В театре «Мастерская» представляется моноспектакль Максима Блинова по рассказам Михаила Булгакова — «Записки юного врача». Режиссёрская работа Григория Козлова погружает зрителей в атмосферу, наполненную как страхами, так и триумфами.

Главный герой, только что получивший диплом, оказывается в нелёгкой ситуации: он — единственный врач провинциальной больницы, где вокруг тянутся километры леса, а население не слишком образовано и подвержено суевериям. В такой обстановке ему придётся научиться принимать непростые решения в условиях нехватки необходимого оборудования и лекарств, при отсутствии надёжной помощи.

На протяжении одного года наш молодой врач столкнётся с тем, с чем городской специалист может не иметь дела в течение многих десятилетий. В моноспектакле раскрывается не только его страх и сомнения, но и невероятная сила духа, позволяющая надеяться на лучшее.

«Записки юного врача» — это история о борьбе, о вере в собственные силы и о том, как важно сохранять человечность даже в самых сложных условиях. Этот спектакль не оставит равнодушными зрителей и подарит надежду на то, что всё возможно.

Март
Апрель
11 марта среда
19:00
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1800 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1800 ₽
3 апреля пятница
19:00
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1800 ₽
17 апреля пятница
19:00
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 1800 ₽

Фотографии

Записки юного врача

