Приглашаем малышей и их родителей на увлекательный спектакль «Репка. Старая сказка на новый лад»! Это замечательное представление пройдет в волшебной атмосфере парка и подарит детям незабываемые эмоции.
Знаменитая сказка о репке теперь представлена в новой интерпретации. Вместе с Дедом, который посадил репку, ваши дети отправятся в удивительное приключение! Когда репка вырастет большой-пребольшой, кто же поможет Деду ее вытащить?
На спектакле маленькие зрители не только встретятся с любимыми персонажами, но и сами станут героями истории. Они научатся помогать друг другу и вместе преодолевать трудности. Сможете ли вы вытащить репку? Приходите и узнайте!
При посещении парка необходима сменная обувь как для детей, так и для взрослых.
Не упустите возможность провести волшебный день в парке «Волшебная миля» и подарить вашему малышу незабываемые впечатления!