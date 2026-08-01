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Репка. Старая сказка на новый лад
Киноафиша Репка. Старая сказка на новый лад

Спектакль Репка. Старая сказка на новый лад

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказочный спектакль для детей от 1 до 5 лет

Приглашаем малышей и их родителей на увлекательный спектакль «Репка. Старая сказка на новый лад»! Это замечательное представление пройдет в волшебной атмосфере парка и подарит детям незабываемые эмоции.

О спектакле

Знаменитая сказка о репке теперь представлена в новой интерпретации. Вместе с Дедом, который посадил репку, ваши дети отправятся в удивительное приключение! Когда репка вырастет большой-пребольшой, кто же поможет Деду ее вытащить?

На спектакле маленькие зрители не только встретятся с любимыми персонажами, но и сами станут героями истории. Они научатся помогать друг другу и вместе преодолевать трудности. Сможете ли вы вытащить репку? Приходите и узнайте!

Условия посещения

  • В спектакле допускается один взрослый сопровождающий с каждым ребенком до 5 лет по входному билету в парк.
  • Если второй взрослый также хочет участвовать в спектакле или квесте, ему необходимо приобрести отдельный билет на спектакль.

Что включено в стоимость билета:

  • Безлимитное посещение парка, включая все игровые пространства и аттракционы.
  • Участие во всех мастер-классах в течение дня.
  • Посещение сферического кинотеатра с показами фильмов и мультфильмов по расписанию.
  • Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх, дискотеках и шоу-программах на открытых пространствах парка.
  • Кулеры с питьевой водой и стаканчики в свободном доступе на территории парка.
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории парка.

Обратите внимание!

При посещении парка необходима сменная обувь как для детей, так и для взрослых.

Не упустите возможность провести волшебный день в парке «Волшебная миля» и подарить вашему малышу незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль Репка. Старая сказка на новый лад

Помощь с билетами
В других городах
Август
19 августа среда
12:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽
25 августа вторник
12:30
Волшебная миля Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 154, ТРК «Гранд-каньон»
от 490 ₽

Фотографии

Репка. Старая сказка на новый лад Репка. Старая сказка на новый лад Репка. Старая сказка на новый лад Репка. Старая сказка на новый лад

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