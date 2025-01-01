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Смерть Тарелкина
Киноафиша Смерть Тарелкина

Спектакль Смерть Тарелкина

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Вера Каратаева
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Смерть Тарелкина» в Малом Театре Кукол

Захватывающее путешествие в мир хитростей и неожиданных поворотов

Мелодрама и комедия переплетаются в удивительном спектакле «Смерть Тарелкина», который рассказывает о человеке, решившем инсценировать свою собственную смерть, чтобы начать жизнь с чистого листа и избавиться от долгов. Тарелкин, поглощенный страхом перед кредиторами и стремлением сбежать от собственных проблем, решает прикинуться мертвым и присвоить личность недавно умершего соседа по квартире.

Идеальный план или катастрофа?

Что должно было стать его спасением, превращается в невероятное приключение. Тарелкин оказывается вовлечен в серию неожиданных событий и поворотов судьбы, которые заставляют его переосмыслить все, что он считал идеальным планом. Его попытки шантажировать бывшего начальника становятся частью более крупной игры, в которую он сам становится участником.

Мультфильм, в котором создаются персонажи

Этот спектакль — не просто комедия с интригующими поворотами. Создатели настолько увлечены процессом съемки и театрального действия, что становятся частью самой истории, как бы переходя из одной реальности в другую. История Тарелкина превращается в нечто большее, чем просто спектакль — это размышление о том, как далеко могут зайти люди в своих попытках избежать ответственности и последствий своих действий.

«Смерть Тарелкина» — это спектакль для тех, кто ценит неожиданные повороты сюжета и тонкий юмор, приправленный серьезными размышлениями о жизни, ответственности и личных выборах.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Смерть Тарелкина Смерть Тарелкина

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