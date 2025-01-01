Любимые хиты

Слава — известная и любимая многими артистка, автор и исполнительница песен, актриса, лауреат нескольких музыкальных премий. С более чем 20-летним стажем на сцене, она заслуженно стала кумиром целого поколения. Слава известна своими хитами, такими как «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Классный», «Одиночество», «Крик души» и многими другими, которые стали настоящими шлягерами.

Творческий путь и достижения

За свою карьеру Слава сотрудничала с такими выдающимися артистами, как Стас Михайлов, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Ирина Аллегрова, EMIN и другими. Она многократно становилась обладателем престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», «RU.TV», «Муз-ТВ» и многие другие. В 2022 году, в год юбилея своей карьеры, она представила программу «Без тебя меня нет», с которой гастролировала по многим городам России.

Концертная программа

На концертах Слава исполняет самые любимые хиты, ставшие народными, а также дарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу. «Я пою уже без малого двадцать лет, но каждый раз волнуюсь, делая шаг на сцену, — говорит Слава. — Там, в зале, сидят мои самые главные люди — зрители, без которых я как артистка не существую».