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Слава
Билеты от 9500₽
Киноафиша Слава

Слава

Актриса и поп-певица, получившая всенародное признание за хит «Одиночество» 18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Любимые хиты 

Слава — известная и любимая многими артистка, автор и исполнительница песен, актриса, лауреат нескольких музыкальных премий. С более чем 20-летним стажем на сцене, она заслуженно стала кумиром целого поколения. Слава известна своими хитами, такими как «Люблю или ненавижу», «Попутчица», «Классный», «Одиночество», «Крик души» и многими другими, которые стали настоящими шлягерами.

Творческий путь и достижения
За свою карьеру Слава сотрудничала с такими выдающимися артистами, как Стас Михайлов, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Ирина Аллегрова, EMIN и другими. Она многократно становилась обладателем престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года», «RU.TV», «Муз-ТВ» и многие другие. В 2022 году, в год юбилея своей карьеры, она представила программу «Без тебя меня нет», с которой гастролировала по многим городам России.

Концертная программа
На концертах Слава исполняет самые любимые хиты, ставшие народными, а также дарит зрителям незабываемые эмоции и атмосферу. «Я пою уже без малого двадцать лет, но каждый раз волнуюсь, делая шаг на сцену, — говорит Слава. — Там, в зале, сидят мои самые главные люди — зрители, без которых я как артистка не существую».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 9500 ₽
12 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:55 от 9500 ₽

Фотографии

Слава Слава Слава Слава Слава Слава

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