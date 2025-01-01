Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон и орган

Музыкальный вечер в Кусково: орган, арфа и саксофон

Органные вечера в Кусково продолжают радовать публику яркими музыкальными программами. На этот раз перед зрителями выступят:

Айдана Карашева (арфа)

Юрий Таштамиров (саксофон)

Ольга Кемова (орган)

Широкий спектр музыкальных стилей

Программа вечера охватит множество стилей и эпох. Публика услышит:

Изысканные «Концертные вариации» Жозефа Бонне

Проникновенную «Астурию» Исаака Альбениса

Знаменитое Адажио соль минор Томазо Альбинони

Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди

Романтические произведения Огюста Дюрана и Эдуардо Меццакапо

Виртуозные пьесы XIX–XX веков, включая «Венецианский карнаваль» Жюля Демерссмана и Ноктюрн ми-бемоль мажор Фридерика Шопена

Темпераментный Чардаш Витторио Монти

Знаменитое танго Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины»

Энергичное попурри в стиле свинг на темы Джорджа Гершвина

Неповторимая атмосфера

Вечер в Большой каменной оранжерее Кусково обещает стать настоящим музыкальным праздником. Зрители смогут насладиться редким по красоте сочетанием звуков органа, арфы и саксофона.

Программа концерта