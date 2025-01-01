Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон и орган

Музыкальный вечер в Кусково: орган, арфа и саксофон
Органные вечера в Кусково продолжают радовать публику яркими музыкальными программами. На этот раз перед зрителями выступят:
- Айдана Карашева (арфа)
- Юрий Таштамиров (саксофон)
- Ольга Кемова (орган)
Широкий спектр музыкальных стилей
Программа вечера охватит множество стилей и эпох. Публика услышит:
- Изысканные «Концертные вариации» Жозефа Бонне
- Проникновенную «Астурию» Исаака Альбениса
- Знаменитое Адажио соль минор Томазо Альбинони
- Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди
- Романтические произведения Огюста Дюрана и Эдуардо Меццакапо
- Виртуозные пьесы XIX–XX веков, включая «Венецианский карнаваль» Жюля Демерссмана и Ноктюрн ми-бемоль мажор Фридерика Шопена
- Темпераментный Чардаш Витторио Монти
- Знаменитое танго Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины»
- Энергичное попурри в стиле свинг на темы Джорджа Гершвина
Неповторимая атмосфера
Вечер в Большой каменной оранжерее Кусково обещает стать настоящим музыкальным праздником. Зрители смогут насладиться редким по красоте сочетанием звуков органа, арфы и саксофона.
Программа концерта
- Ж. Бонне — Концертные вариации
- И. Альбенис — «Астурия»
- Т. Альбинони — Адажио соль минор
- И. С. Бах — Сицилиана и Аллегро
- A. Вивальди — «Времена года. Осень»
- О. Дюран — Концертный вальс №1
- Э. Меццакапо — Романс «Печаль»
- Ж. Демерссман — «Венецианский карнаваль»
- Ф. Шопен — Ноктюрн ми-бемоль мажор
- В. Монти — Чардаш
- К. Гардель — Танго из к/ф «Запах женщины»
- Дж. Гершвин — Попурри в стиле свинг