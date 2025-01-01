Органные вечера в Кусково. Арфа, саксофон и орган

Меню
Музыкальный вечер в Кусково: орган, арфа и саксофон

Органные вечера в Кусково продолжают радовать публику яркими музыкальными программами. На этот раз перед зрителями выступят:

  • Айдана Карашева (арфа)
  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Ольга Кемова (орган)

Широкий спектр музыкальных стилей

Программа вечера охватит множество стилей и эпох. Публика услышит:

  • Изысканные «Концертные вариации» Жозефа Бонне
  • Проникновенную «Астурию» Исаака Альбениса
  • Знаменитое Адажио соль минор Томазо Альбинони
  • Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди
  • Романтические произведения Огюста Дюрана и Эдуардо Меццакапо
  • Виртуозные пьесы XIX–XX веков, включая «Венецианский карнаваль» Жюля Демерссмана и Ноктюрн ми-бемоль мажор Фридерика Шопена
  • Темпераментный Чардаш Витторио Монти
  • Знаменитое танго Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины»
  • Энергичное попурри в стиле свинг на темы Джорджа Гершвина

Неповторимая атмосфера

Вечер в Большой каменной оранжерее Кусково обещает стать настоящим музыкальным праздником. Зрители смогут насладиться редким по красоте сочетанием звуков органа, арфы и саксофона.

Программа концерта

  • Ж. Бонне — Концертные вариации
  • И. Альбенис — «Астурия»
  • Т. Альбинони — Адажио соль минор
  • И. С. Бах — Сицилиана и Аллегро
  • A. Вивальди — «Времена года. Осень»
  • О. Дюран — Концертный вальс №1
  • Э. Меццакапо — Романс «Печаль»
  • Ж. Демерссман — «Венецианский карнаваль»
  • Ф. Шопен — Ноктюрн ми-бемоль мажор
  • В. Монти — Чардаш
  • К. Гардель — Танго из к/ф «Запах женщины»
  • Дж. Гершвин — Попурри в стиле свинг

Октябрь
4 октября суббота
15:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 550 ₽

