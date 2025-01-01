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Сказка о Красной Шапочке
Киноафиша Сказка о Красной Шапочке

Спектакль Сказка о Красной Шапочке

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Алексей Климашевский
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивное представление по мотивам всем известной сказки Шарля Перро в новой оригинальной интерпретации

Приглашаем вас на уникальное интерактивное представление, основанное на знаменитой сказке Шарля Перро. Эта оригинальная интерпретация подарит маленьким зрителям незабываемые эмоции и захватывающие приключения.

Неожиданный поворот сюжета

В театре возникла забавная ситуация: некому играть Волка! Но вместо него на сцене появляется смелый Заяц, который вместе с детьми отправляется на защиту Красной Шапочки и её Бабушки. Теперь юные зрители становятся активными участниками спектакля, и их поддержка оказывается решающей.

Комедия и музыка для детей

Спектакль наполнен комическими ситуациями и яркими моментами, которые вызовут улыбки у детей и взрослых. Действие сопровождается весёлыми песенками, которые помогут создать атмосферу веселья и радости.

Для кого это представление?

Представление адресовано детям дошкольного возраста и ученикам начальной школы. Это отличная возможность для малышей погрузиться в мир театра, развивая свои творческие способности и воображение.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Ждем вас на нашем спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 600 ₽

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