Спектакль Сказка о Красной Шапочке

Интерактивное представление по мотивам всем известной сказки Шарля Перро в новой оригинальной интерпретации

Приглашаем вас на уникальное интерактивное представление, основанное на знаменитой сказке Шарля Перро. Эта оригинальная интерпретация подарит маленьким зрителям незабываемые эмоции и захватывающие приключения.

Неожиданный поворот сюжета

В театре возникла забавная ситуация: некому играть Волка! Но вместо него на сцене появляется смелый Заяц, который вместе с детьми отправляется на защиту Красной Шапочки и её Бабушки. Теперь юные зрители становятся активными участниками спектакля, и их поддержка оказывается решающей.

Комедия и музыка для детей

Спектакль наполнен комическими ситуациями и яркими моментами, которые вызовут улыбки у детей и взрослых. Действие сопровождается весёлыми песенками, которые помогут создать атмосферу веселья и радости.

Для кого это представление?

Представление адресовано детям дошкольного возраста и ученикам начальной школы. Это отличная возможность для малышей погрузиться в мир театра, развивая свои творческие способности и воображение.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Ждем вас на нашем спектакле!