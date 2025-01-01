Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свидание вслепую
Киноафиша Свидание вслепую

Спектакль Свидание вслепую

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Самый смешной спектакль про любовь

После просмотра спектакля «Свидание вслепую» зрители выходят с вдохновением, желанием жить, любить и радоваться даже мелочам жизни. Эта постановка наполняет зрителей надеждой, особенно тех, кто возможно уже утратил веру в возможность наладить личную жизнь и забыл о таком чувстве, как любовь. Спектакль затрагивает важнейшие чувства: уважение к противоположному полу и, конечно же, любовь. Это история о том, как любовь может проявляться на самых разных уровнях и как важно заботиться о другом человеке.

Сюжет

Два человека, пережившие разводы, с собственными проблемами и комплексами, случайно оказываются в одной ситуации. У неё ребенок от первого брака и множество сомнений в себе, у него — долги и неуверенность после неудавшегося бизнеса. Что же может объединить этих людей? Неожиданное совпадение: оба поставили на сайте знакомств не свои фотографии. Но их объединяет желание любить и заботиться о другом человеке.

Комедийные элементы и взрослые темы

«Свидание вслепую» — это самый смешной спектакль про любовь, который затрагивает взрослые и важные темы. С юмором, но в то же время с уважением, актёры говорят о том, что на самом деле важно в отношениях и жизни.

Актерский состав

В спектакле участвуют яркие и харизматичные актеры, такие как Надежда Ангарская — талантливая актриса, бывшая участница КВН и Comedy Woman, Иван Пышненко — резидент Comedy Club (ТНТ) и вице-чемпион Высшей лиги КВН, и Сергей Молчанов — один из самых перспективных Stand Up комиков России, который прославился благодаря своей харизме и оригинальной подаче.

В ролях
Надежда Ангарская
Иван Пышненко
Сергей Молчанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 22 октября
ДК «Рубин» Омск, 2-я Военная, 2
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 26 октября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 14 ноября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 1500 ₽
Рязань, 4 декабря
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 1700 ₽
Нижний Новгород, 8 января
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
18:00 от 1600 ₽

Фотографии

Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую Свидание вслепую

В ближайшие дни

Отцы и дети
16+
Драма
Отцы и дети
16 августа в 18:30 Пятый театр
от 650 ₽
Боинг-боинг
18+
Драма
Боинг-боинг
12 сентября в 18:30 Пятый театр
от 750 ₽
Как я съел собаку
16+
Моноспектакль
Как я съел собаку
4 октября в 12:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше