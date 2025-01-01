Меню
Скотный двор
Киноафиша Скотный двор

Спектакль Скотный двор

Постановка
Teatr 101 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Скотный двор» по Оруэллу в Teatr 101

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Скотный двор», поставленный по знаменитой аллегорической повести Джорджа Оруэлла. Это произведение, полное глубоких смыслов и острых социальных комментариев, представляет собой не только зрелище, но и повод для размышлений.

Сюжет и атмосфера

Спектакль начинается с триумфа животных над человеком. Это радостное событие вскоре оборачивается мрачной реальностью. Шуточность и сказочность происходящего постепенно сменяются нарастающим чувством тревоги. Надежды на светлое будущее рушатся, оставляя зрителей с вопросами о справедливости и свободе.

Интересные факты

«Скотный двор» был написан в 1945 году и стал одной из самых известных антиутопий XX века. Оруэлл использует животных как метафору для отображения политических процессов и человеческой природы. Спектакль в Teatr 101 обещает не только передать основные идеи произведения, но и вызвать у зрителей глубокие эмоции.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль в исполнении талантливых актеров Teatr 101. Впереди – захватывающая история, полная неожиданностей и глубоких размышлений о нашем мире.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Teatr 101 Санкт-Петербург, Гаванская улица, 3
19:00 от 1299 ₽

