Спектакль Казанова

Сергей Мигицко в спектакле о приключениях знаменитого искусителя Джакомо Казановы

Театр на Садовой готов представить новый спектакль, посвященный захватывающим приключениям венецианского карнавала XVIII века и жизни знаменитого Джакомо Казановы. Этот уникальный проект обещает заинтересовать зрителей, увлеченных историческими легендами и поэтическим языком.

Создание спектакля

Особое внимание привлекли сценография и костюмы, разработанные командой специалистов, среди которых есть и итальянские дизайнеры. Это обещает привнести аутентичность и атмосферу венецианского карнавала на сцену.

Участие артистов

На сцене выступит народный артист Сергей Мигицко, который привлечет внимание своей харизмой и мастерством. В спектакле также примут участие другие талантливые актеры, добавляя разнообразие к постановке.

Режиссер и хореограф

Режиссуру и хореографию проекта осуществляет Сергей Грицай, известный как «пластический режиссер». Его опыт и творческий подход обещают создать уникальную интерпретацию исторического материала.

Спектакль станет отличным выбором для тех, кто интересуется как историей, так и поэзией, в частности, творчеством Марины Цветаевой. Не упустите возможность узнать больше о жизненном пути Казановы и насладиться яркой сценическойланировкой.