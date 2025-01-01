Меню
Казанова
Киноафиша Казанова

Спектакль Казанова

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Сергей Мигицко в спектакле о приключениях знаменитого искусителя Джакомо Казановы

Театр на Садовой готов представить новый спектакль, посвященный захватывающим приключениям венецианского карнавала XVIII века и жизни знаменитого Джакомо Казановы. Этот уникальный проект обещает заинтересовать зрителей, увлеченных историческими легендами и поэтическим языком.

Создание спектакля

Особое внимание привлекли сценография и костюмы, разработанные командой специалистов, среди которых есть и итальянские дизайнеры. Это обещает привнести аутентичность и атмосферу венецианского карнавала на сцену.

Участие артистов

На сцене выступит народный артист Сергей Мигицко, который привлечет внимание своей харизмой и мастерством. В спектакле также примут участие другие талантливые актеры, добавляя разнообразие к постановке.

Режиссер и хореограф

Режиссуру и хореографию проекта осуществляет Сергей Грицай, известный как «пластический режиссер». Его опыт и творческий подход обещают создать уникальную интерпретацию исторического материала.

Спектакль станет отличным выбором для тех, кто интересуется как историей, так и поэзией, в частности, творчеством Марины Цветаевой. Не упустите возможность узнать больше о жизненном пути Казановы и насладиться яркой сценическойланировкой.

В ролях
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 1500 ₽

Фотографии

Казанова Казанова Казанова Казанова Казанова Казанова

