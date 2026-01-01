Концерт русской классики в Анненкирхе

Арт-группа «Зерно» приглашает вас на уникальный концерт «Сказочный мир русской классики», который пройдет в Анненкирхе. Эта новая программа обещает подарить зрителям волшебные образы из известных сказок и произведений всемирно известных русских композиторов.

В исполнении симфонического оркестра 1703 и художественного руководителя Георгия Фёдорова вы услышите шедевры музыкальной классики. В репертуаре — любимые с детства мелодии из «Щелкунчика», «Сказки о царе Салтане», «Лебединого озера» и множество других классических произведений.

Визуальное оформление концерта дополнит атмосферу чудесными медиапроекциями, подготовленными с авторскими иллюстрациями Руслана Назырова. Они вдохновлены работами известных художников начала XX века и создадут уникальный визуальный ряд, который подчеркивает музыкальную часть программы.

Не упустите шанс насладиться этой волшебной премьеры! Первые выступления состоятся 13 и 26 июля в 19:30.