Музыкальный спектакль И. Кальмана «Сильва» при свете свечей

Малый музыкальный театр представляет музыкальный спектакль «Сильва» на сцене Концертного зала ДПЦ «Святодуховский» Александра Невской Лавры. Это двухактное произведение станет настоящим праздником для любителей музыкального театра, где вас ждут красивые голоса, динамичное действие и яркое живое музыкальное сопровождение!

Внимание! Для посещения экскурсии необходимо приобретение специальных билетов. Начало экскурсии в 16:00, спектакля — в 18:00.

Сюжет и история спектакля

Действие оперетты И. Кальмана «Сильва», известной также как «Королева чардаша», переносит зрителя в мир любовных перипетий и социального противостояния. Главная героиня — красавица-певица из кабаре «Орфеум» Сильва Вареску — влюблена в аристократа князя Липперт-Вайлерсхайма. Однако их чувства сталкиваются с общественными предрассудками: может ли богатый юноша жениться на легкомысленной девушке из простого кабаре?

Сильва, защищая свои права на счастье и человеческое достоинство, вступает в борьбу с сословным чванством. Эта история — не только о любви, но и о честности, свободе выбора и внутренней борьбе между традициями и чувствами.

Творческая команда

Режиссер-постановщик — Заслуженный артист России Александр Мурашко. Кастинг-директор — Алексей Сазонов, а балетмейстер — Татьяна Андреева.

Экскурсия по Лавре

Во время экскурсии православные гиды расскажут вам об истории и значении Лавры в жизни города и России. Узнайте о чтимых святых, чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях. Александра Невская Лавра, основанная в 1710 году по велению императора Петра I, хранит мощи святого благоверного князя Александра Невского в Троицком соборе.

Не упустите возможность насладиться этим фееричным спектаклем и погрузиться в атмосферу исторической значимости места!