Классика при свечах. Времена года Вивальди

Погружение в волшебство музыки Антонио Вивальди

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие с концертом «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение — настоящая жемчужина классической музыки, способная передать атмосферу каждого сезона. Каждая нота будет оживать, погружая вас в мир весны, лета, осени и зимы.

Звуки времен года

Вы услышите, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает теплом, как осень раскрашивает мир яркими красками и как зима звучит величественно и загадочно. Это не просто концерт, а возможность полностью погрузиться в атмосферу прошлых эпох, когда классическая музыка вдохновляла и восхищала людей.

Концертная программа

В исполнении струнных квартетов прозвучат следующие произведения:

Концерт №1 ми мажор «Весна» Allegro. Пришла весна Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

Концерт №2 соль минор «Лето» Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина Adagio — Presto. Летняя страда Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза

Концерт №3 фа мажор «Осень» Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные Allegro, la Caccia. Охота

Концерт №4 фа минор «Зима» Allegro non molto. Сильный ветер Largo. У камина Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду



Исполнители концерта

Концерт будет исполнен несколькими известными струнными квартетами:

6 ноября – Струнный квартет «Ludowig»

Призеры международных фестивалей и конкурсов. Коллектив выступает на сценах России и Европы.

Исполнители: Резвых Глеб (скрипка), Борисов Антон (скрипка), Фирсулова Ангелина (альт), Игнатов Михаил (виолончель), Анна Михеева (художественное слово)

3 ноября – Струнный квартет «Fortuna»

Призеры международных фестивалей и конкурсов.

Исполнители: Александра Свидунович (скрипка), Татьяна Кувайцева (скрипка), Мария Цеван (альт), Елизавета Усович (виолончель), Анна Михеева (художественное слово)

20 ноября, 7 декабря – Струнный квартет «Intelligent»

Женский квартет, призер международных фестивалей и конкурсов.

Исполнители: Козлова Ангелина (скрипка), Фирсулова Ангелина (скрипка), Чумовицкая Надежда (альт), Дарья Гильбо (виолончель)

Погрузитесь в мир великолепной музыки и позвольте звукам Вивальди перенести вас через все времена года!