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Классика при свечах. Времена года Вивальди
Киноафиша Классика при свечах. Времена года Вивальди

Классика при свечах. Времена года Вивальди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в волшебство музыки Антонио Вивальди

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие с концертом «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение — настоящая жемчужина классической музыки, способная передать атмосферу каждого сезона. Каждая нота будет оживать, погружая вас в мир весны, лета, осени и зимы.

Звуки времен года

Вы услышите, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает теплом, как осень раскрашивает мир яркими красками и как зима звучит величественно и загадочно. Это не просто концерт, а возможность полностью погрузиться в атмосферу прошлых эпох, когда классическая музыка вдохновляла и восхищала людей.

Концертная программа

В исполнении струнных квартетов прозвучат следующие произведения:

  • Концерт №1 ми мажор «Весна»

    1. Allegro. Пришла весна
    2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух
    3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

  • Концерт №2 соль минор «Лето»

    1. Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина
    2. Adagio — Presto. Летняя страда
    3. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза

  • Концерт №3 фа мажор «Осень»

    1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней
    2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные
    3. Allegro, la Caccia. Охота

  • Концерт №4 фа минор «Зима»

    1. Allegro non molto. Сильный ветер
    2. Largo. У камина
    3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду

Исполнители концерта

Концерт будет исполнен несколькими известными струнными квартетами:

  • 6 ноября – Струнный квартет «Ludowig»
    Призеры международных фестивалей и конкурсов. Коллектив выступает на сценах России и Европы.
    Исполнители: Резвых Глеб (скрипка), Борисов Антон (скрипка), Фирсулова Ангелина (альт), Игнатов Михаил (виолончель), Анна Михеева (художественное слово)

  • 3 ноября – Струнный квартет «Fortuna»
    Призеры международных фестивалей и конкурсов.
    Исполнители: Александра Свидунович (скрипка), Татьяна Кувайцева (скрипка), Мария Цеван (альт), Елизавета Усович (виолончель), Анна Михеева (художественное слово)

  • 20 ноября, 7 декабря – Струнный квартет «Intelligent»
    Женский квартет, призер международных фестивалей и конкурсов.
    Исполнители: Козлова Ангелина (скрипка), Фирсулова Ангелина (скрипка), Чумовицкая Надежда (альт), Дарья Гильбо (виолончель)

Погрузитесь в мир великолепной музыки и позвольте звукам Вивальди перенести вас через все времена года!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 27 июля
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽
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Санкт-Петербург, 1 августа
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Санкт-Петербург, 12 августа
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