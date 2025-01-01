Классика при свечах. Времена года Вивальди

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие с концертом «Времена года» Антонио Вивальди. Это произведение — настоящая жемчужина классической музыки, способная передать атмосферу каждого сезона. Каждая нота будет оживать, погружая вас в мир весны, лета, осени и зимы.
Звуки времен года
Вы услышите, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает теплом, как осень раскрашивает мир яркими красками и как зима звучит величественно и загадочно. Это не просто концерт, а возможность полностью погрузиться в атмосферу прошлых эпох, когда классическая музыка вдохновляла и восхищала людей.
Концертная программа
В исполнении струнных квартетов прозвучат следующие произведения:
Концерт №1 ми мажор «Весна»
Концерт №2 соль минор «Лето»
Концерт №3 фа мажор «Осень»
Концерт №4 фа минор «Зима»
Исполнители концерта
Концерт будет исполнен несколькими известными струнными квартетами:
6 ноября – Струнный квартет «Ludowig»
Призеры международных фестивалей и конкурсов. Коллектив выступает на сценах России и Европы.
Исполнители: Резвых Глеб (скрипка), Борисов Антон (скрипка), Фирсулова Ангелина (альт), Игнатов Михаил (виолончель), Анна Михеева (художественное слово)
3 ноября – Струнный квартет «Fortuna»
Призеры международных фестивалей и конкурсов.
Исполнители: Александра Свидунович (скрипка), Татьяна Кувайцева (скрипка), Мария Цеван (альт), Елизавета Усович (виолончель), Анна Михеева (художественное слово)
20 ноября, 7 декабря – Струнный квартет «Intelligent»
Женский квартет, призер международных фестивалей и конкурсов.
Исполнители: Козлова Ангелина (скрипка), Фирсулова Ангелина (скрипка), Чумовицкая Надежда (альт), Дарья Гильбо (виолончель)
Погрузитесь в мир великолепной музыки и позвольте звукам Вивальди перенести вас через все времена года!