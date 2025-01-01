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Сказки дядюшки Монтегю
Билеты от 1700₽
Киноафиша Сказки дядюшки Монтегю

Спектакль Сказки дядюшки Монтегю

Постановка
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской 12+
Режиссер Алексей Егоров
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Мир мистических историй Криса Пристли

«Страшные сказки дядюшки Монтегю» — это камерный спектакль, который перенесет зрителей в загадочный и мрачный мир мистических историй. Главный герой, дядя Монтегю, обречен рассказывать своему единственному посетителю — мальчику, истории о детях, пропавших при странных обстоятельствах.

Сюжет и атмосфера

Каждая история связана с определенным предметом: будь то подзорная труба, снежный шар или картинная рама. Дядя бережно хранит эти объекты, ведь в них заключены души ушедших детей. Они становятся тенями в его замке, прячась от солнечного света. «С наступлением темноты, тебе здесь станет неуютно», — предупреждает дядя.

Действие спектакля разворачивается за обеденным столом, рядом с горящим камином, где дядя делится своими историями с мальчиком, который постепенно начинает доверять своему родственнику. Спектакль делится на четыре сказки, в каждой из которых мальчик открывает для себя новые грани дяди и загадочные миры, которые окружают нас.

Темы и идеи

Основная тема спектакля — борьба со страхом. Мальчик, как и многие современные дети, не верит в мистику и духов. Он считает это лишь выдумками, хотя на самом деле каждое новое повествование вызывает у него настоящие страхи. Дядя и племянник становятся наблюдателями событий, которые разворачиваются перед ними, не имея возможности вмешаться в происходящее.

Камера и детали

Спектакль проходит за столом, на котором разыгрывается целый мир с новыми героями и декорациями. Зрители располагаются рядом с дядей и Эдгаром, чтобы не упустить ни одной детали коллажа, который собирается на их глазах. У каждой истории есть свой герой, предмет и, конечно, решение — важные элементы, которые помогают понять, что если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не существует.

Команда спектакля

Режиссер: Лёша Егоров
Художник: Анастасия Тельпуховская
Актеры: Сергей Аронин, Владислав Кулыгин
Рекомендуемый возраст: 8+

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу «Страшных сказок дядюшки Монтегю», где каждое слово может стать началом новой истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
19:00 от 1700 ₽
29 сентября
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
19:00 от 1700 ₽

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