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Спектакль Заходит андроид в бар

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Новая Жизнь» — утопия или антиутопия?

Корпорация «Новая Жизнь» предлагает заманчивую программу переселения на Марс, обещая своим участникам начало новой жизни вдали от земных проблем. Ровный синий свет, стерильная чистота пространства и возможность начать всё с чистого листа — такова реклама нового будущего. Эллен, главная героиня спектакля, решает оставить позади старые травмы и неудачи, надеясь найти утешение и счастье в новом, идеально контролируемом мире.

Одиночество или истинное счастье?

На Марсе она находит себе нового спутника — робота, который кажется таким же настоящим человеком. Он будет таким, каким Эллен его хочет видеть. И вот возникает вопрос: если у нас есть возможность создать идеальных «родных» — значит ли это, что мы находим счастье? Или же это утопия, в которой невозможность настоящих человеческих связей превращает жизнь в пустую оболочку?

Поиск смысла и подлинности

Тема спектакля затрагивает вопросы самопознания и идентичности. Эллен задается важными вопросами: кто она и что есть её жизнь? Жизнь на Марсе — это шанс на новое начало, но не лишена ли она, в конечном счете, того же самого пустого существования, которое она пыталась покинуть?

Утопия и её обратная сторона

«Новая Жизнь» балансирует между утопией и антиутопией, предлагая зрителям задуматься о возможных последствиях технологических достижений, искусственных отношений и стремления к идеальному миру. Всё это облечено в необычную форму, где фантазия, драма и немного юмора переплетаются в поисках ответа на вопрос: можно ли найти счастье в мире, который мы сами себе создаём?

Театральные ресурсы и концепция спектакля

Спектакль режиссирует Маргарита Дьякова, а сценография и видеопроекции Насти Шафиковы создают особенную атмосферу будущего. Музыка Виктора Еременко и игра актёров Екатерины Финевич, Анны Сказко, Алексея Губкина и Антона Курчеева помогают воссоздать мир, где каждый может стать частью новой реальности.

Режиссер
Маргарита Дьякова
В ролях
Екатерина Финевич
Анна Сказко
Алексей Губкин
Антон Курчеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2000 ₽
27 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2000 ₽

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