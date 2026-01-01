Спектакль «Пленные духи» в клубе «Высоцкий»

В клубе «Высоцкий» состоится постановка режиссера Владимира Агеева, лауреата премии «Золотая маска» за «Приз зрительских симпатий». Спектакль основан на произведении братьев Пресняковых и носит название «Терроризм».

Сюжет разворачивается вокруг любовного треугольника между Александром Блоком, Андреем Белым и Любовью Менделеевой. К неожиданному развитию событий присоединяется и Дмитрий Иванович Менделеев. В этой постановке гармонично сочетаются элементы итальянской комедии дель арте и литературного анекдота, что привлекает зрителей, ценящих комедийные драмы с глубоким смыслом.

Успех и уникальность

«Пленные духи» признаны одним из лучших спектаклей Владимира Агеева. Режиссер получил «Золотую маску» в номинации «Приз зрительских симпатий» именно за это произведение. Пьеса, написанная в жанре анекдота, поставлена ярко, зрелищно и изящно, что характерно для итальянской комедии дель арте.

Фантазия и реализм

В спектакле разворачиваются удивительные события, которые, скорее всего, не могли произойти в жизни великих классиков — Александра Блока и Андрея Белого. Однако фантазия братьев Пресняковых соединяет их, их будущую жену Любовь Менделееву и даже Дмитрия Ивановича Менделеева в замысловатый и, на первый взгляд, нелепый любовный треугольник, который оказывается одновременно смешным и возвышенным.

Владимир Агеев отмечает: «Дуракаваляние какое-то. Но я бы не взялся никогда за эту пьесу, если бы не чувствовал, что она абсолютно правдивая — в ментальном смысле. Гении такие и есть. Во многом чокнутые, ненормальные, во многом — дети…»

Артисты посвящают этот спектакль памяти Владимира Агеева.