Спектакль Сказки Андерсена

Самый волшебный спектакль этой зимы

В этой постановке нет границы между зрителями и Сказкой. В 2023 году спектакль был признан лучшей новогодней постановкой и занял первую строчку рейтинга Forbes. Уже на входе в Дом Архитектора зрителей встречают герои спектакля, готовые провести вас в увлекательное путешествие.

Погружение в мир сказки

Вместе с героями вы пройдете по особняку 19 века, увидите ледяное озеро, познакомитесь с уникальными механическими куклами и, наконец, попадете в мир Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды. Каждый зритель, получив от Сказочника Андерсена Волшебный Фонарь, станет не просто наблюдателем, а активным участником происходящего.

Сказка навсегда с вами

Волшебный Фонарь, который ребенок получит в подарок, поможет сохранить частичку сказки в его сердце, и она останется с ним навсегда.