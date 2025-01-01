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Сказки Андерсена
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сказки Андерсена

Спектакль Сказки Андерсена

Постановка
Центральный дом архитектора 6+
Режиссер Арина Мороз
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Самый волшебный спектакль этой зимы

В этой постановке нет границы между зрителями и Сказкой. В 2023 году спектакль был признан лучшей новогодней постановкой и занял первую строчку рейтинга Forbes. Уже на входе в Дом Архитектора зрителей встречают герои спектакля, готовые провести вас в увлекательное путешествие.

Погружение в мир сказки

Вместе с героями вы пройдете по особняку 19 века, увидите ледяное озеро, познакомитесь с уникальными механическими куклами и, наконец, попадете в мир Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды. Каждый зритель, получив от Сказочника Андерсена Волшебный Фонарь, станет не просто наблюдателем, а активным участником происходящего.

Сказка навсегда с вами

Волшебный Фонарь, который ребенок получит в подарок, поможет сохранить частичку сказки в его сердце, и она останется с ним навсегда.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена

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