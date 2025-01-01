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Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича
Билеты от 2000₽
Киноафиша Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича

Спектакль Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Трагифарс о сталинизме и его возвращении

Трагифарс «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — это глубокая и многослойная пьеса, которая позволяет проследить, как сталинизм проникает в душу современного человека. Автор задаёт важный вопрос: каким образом идеологии прошлого могут переродиться в наше время? И чтобы ответить на него, пьеса не остаётся в зоне исключительно серьёзности, а использует элементы трагикомедии, создавая неожиданное и яркое сочетание ужаса и смеха.

Театр, в котором нет Сталина

Сюжет пьесы разворачивается в одном крупном российском театре, где решают поставить смелый спектакль о Сталине. Все готово: роли распределены, декорации установлены, а вот перед премьерой оказывается, что незримым зрителем спектакля будет президент РФ. Через помощника он заявляет: «Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются». Это становится катализатором для трагикомической ситуации, в которой творческая команда вынуждена переделывать спектакль, подстраиваясь под требования правителей прошлого и настоящего.

Преступная пластичность психики

При этом ни сам Сталин, ни нынешний президент не появляются на сцене. В центре внимания оказывается «художественная элита», её внутренние конфликты, амбиции и готовность подчиниться власть предержащим. Пьеса раскрывает, как легко человек может стать тираном, а его окружение — послушным исполнителем. Это — спектакль о преступной пластичности человеческой психики, о том, как прошлое и его опасные практики продолжают существовать в нашем настоящем, и, возможно, стремятся стать частью будущего.

Тоталитаризм, который не ушёл

«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — это острая сатирическая критика, показывающая, как легко общество может вернуться к тоталитарным практикам, даже не осознавая этого. Пьеса напоминает нам, что тирания — не абстракция из прошлого, а реальность, которая может вновь захватить нас, если мы не будем осторожны.

В ролях
Антон Кукушкин
Александр Калугин
Владимир Гасанов
Виктор Кузин
Михаил Ефимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽
26 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Театре.doc на Лесной: трагифарс о страхе и власти

Спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» от Театра.doc — это острая сатира на гибкость человеческого сознания перед властью. Эта пьеса — одновременно безумно пугающая и вызывающая смех своей абсурдностью.

 

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Фотографии

Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича

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