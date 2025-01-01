Спектакль Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича

Трагифарс о сталинизме и его возвращении

Трагифарс «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — это глубокая и многослойная пьеса, которая позволяет проследить, как сталинизм проникает в душу современного человека. Автор задаёт важный вопрос: каким образом идеологии прошлого могут переродиться в наше время? И чтобы ответить на него, пьеса не остаётся в зоне исключительно серьёзности, а использует элементы трагикомедии, создавая неожиданное и яркое сочетание ужаса и смеха.

Театр, в котором нет Сталина

Сюжет пьесы разворачивается в одном крупном российском театре, где решают поставить смелый спектакль о Сталине. Все готово: роли распределены, декорации установлены, а вот перед премьерой оказывается, что незримым зрителем спектакля будет президент РФ. Через помощника он заявляет: «Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются». Это становится катализатором для трагикомической ситуации, в которой творческая команда вынуждена переделывать спектакль, подстраиваясь под требования правителей прошлого и настоящего.

Преступная пластичность психики

При этом ни сам Сталин, ни нынешний президент не появляются на сцене. В центре внимания оказывается «художественная элита», её внутренние конфликты, амбиции и готовность подчиниться власть предержащим. Пьеса раскрывает, как легко человек может стать тираном, а его окружение — послушным исполнителем. Это — спектакль о преступной пластичности человеческой психики, о том, как прошлое и его опасные практики продолжают существовать в нашем настоящем, и, возможно, стремятся стать частью будущего.

Тоталитаризм, который не ушёл

«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — это острая сатирическая критика, показывающая, как легко общество может вернуться к тоталитарным практикам, даже не осознавая этого. Пьеса напоминает нам, что тирания — не абстракция из прошлого, а реальность, которая может вновь захватить нас, если мы не будем осторожны.