Горе от ума. Открытая репетиция
Билеты от 3000₽
Киноафиша Горе от ума. Открытая репетиция

Спектакль Горе от ума. Открытая репетиция

Постановка
Сфера 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Открытая репетиция спектакля «Горе от ума»

Театр представляет новую, необычную форму открытой репетиции, которая позволит зрителям взглянуть на бессмертный текст Александра Грибоедова иначе. В день рождения великого драматурга состоится показ первого этапа работы над спектаклем.

На камерной сцене зрители смогут увидеть эскиз «Горе от ума» 15 января в 18:00. Это уникальная возможность стать свидетелями творческого процесса и проникнуться атмосферой рождения театрального произведения.

Спектакль обещает сохранить все лучшие традиции классического произведения, привнося в него свежие идеи и интерпретации. Зрителям будет интересно наблюдать за тем, как знакомый текст обретает новую жизнь через призму современной театральной практики.

Не упустите шанс стать частью этого важного события в мире театра!

Март
Апрель
8 марта воскресенье
18:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽
25 марта среда
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽

