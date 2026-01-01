Спектакль Горе от ума. Открытая репетиция

Открытая репетиция спектакля «Горе от ума»

Театр представляет новую, необычную форму открытой репетиции, которая позволит зрителям взглянуть на бессмертный текст Александра Грибоедова иначе. В день рождения великого драматурга состоится показ первого этапа работы над спектаклем.

На камерной сцене зрители смогут увидеть эскиз «Горе от ума» 15 января в 18:00. Это уникальная возможность стать свидетелями творческого процесса и проникнуться атмосферой рождения театрального произведения.

Спектакль обещает сохранить все лучшие традиции классического произведения, привнося в него свежие идеи и интерпретации. Зрителям будет интересно наблюдать за тем, как знакомый текст обретает новую жизнь через призму современной театральной практики.

Не упустите шанс стать частью этого важного события в мире театра!