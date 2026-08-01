Спектакль Ханума

Комедия «Ханума». Гостевой спектакль в Театре Комедии имени Н.П. Акимова

Театр Комедии имени Н.П. Акимова представляет спектакль по классической грузинской пьесе «Ханума» авторства А. Цагарели в постановке Галины Данелии. Русский текст к спектаклю адаптирован В. Константиновым и Б. Рацером. Главные герои — немолодой князь, решивший жениться, и сваха Ханума, которая приметила богатую невесту. Но вмешательство другой свахи приводит к коварным интригам и неожиданным признаниям.

Спектакль обещает стать настоящим праздником для зрителей благодаря яркому выступлению грузинского балета, веселой музыке и тонкому юмору. Постановка понравится как любителям комедий, так и ценителям выразительных театральных форматов.

О создателе и сути спектакля

Галина Данелия — основатель театра и создатель легендарных фильмов: «Кин-дза-дза», «Мимино», «Афоня» и «Осенний марафон». Она представляет «Хануму» как идеальную музыкальную комедию, способную поднять настроение и зарядить позитивом.

Очарование и динамика спектакля

«Ханума» — это искрометная комедия, полная красочных декораций и любовных перипетий, созданная Театром Георгия Данелии. Живая и актуальная постановка с блестящим актерским составом не даст зрителям отвлекаться ни на минуту. Артисты грузинского балета становятся настоящим украшением спектакля, подчеркивающим его динамику и атмосферу.

Легенда, проверенная временем

Сюжет пьесы «Ханума» уже более ста лет радует зрителей, и каждый раз публика принимает его с восторгом. В чем же секрет этого успеха? Ответ на этот вопрос можно найти, лишь увидев знаменитую сваху в деле!

P.S. Любое совпадение с реально живущими персонажами следует считать случайным!