Спектакль «Борис Годунов» в Театре на Васильевском

В 1824 году, с началом ссылки А.С. Пушкина в село Михайловское, начинается новый виток в жизни и творчестве поэта. Утратив романтический взгляд на мир, он создаёт уникальные произведения, по-новому осмысляющие пространство человеческого бытия и истории. Кульминацией этого этапа становится трагедия «Борис Годунов» (1825 г.), которая, по мнению многих литературоведов, открывает зрелый период творческой деятельности Пушкина.

Трагедия как новая форма

Драма стала для Пушкина совершенно иной точкой зрения на жизнь и её события. В отличие от раннего лирического творчества, насыщенного эмоциями, и прозаических произведений с преобладанием описательных элементов, работа с драматической формой позволила ему обрести спокойствие беспристрастного творчества. Исследователи утверждают, что именно с драматических опытов Пушкина русская литература начала свой поворот к реализму, хотя сам термин появился гораздо позже. Это лишний раз подтверждает, что пушкинская мысль опережала своё время.

225-летие Пушкина и юбилеи «Бориса Годунова»

В 2024 году мы отмечали 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Команда «Театра на Васильевском» также обращает внимание на несколько значимых дат, связанных с именем поэта: в 2025 году трагедия «Борис Годунов» отметит своё 200-летие, а 155 лет назад она была впервые поставлена на сцене. Кроме того, 420 лет назад завершилось правление Бориса Годунова — исторической личности на стыке династий Рюриковичей и Романовых.

Темы и вопросы трагедии

Магическое переплетение дат служит лишь формальным поводом для глубокого диалога с великим произведением. Трагедия открывает перед зрителем множество экзистенциальных вопросов: ценность человеческой жизни, истина и ложь, историческое возмездие и многое другое.

Масштабная постановка

Режиссёр Руслан Нанава и актёры «Театра на Васильевском» остаются верными букве и духу автора, опираясь на «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина. В спектакле будет представлено масштабное видение одного из самых непростых и интересных периодов в истории России — эпохи «Смутного времени».