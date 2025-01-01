Спектакль Борис Годунов

В 1824 году, с началом ссылки А.С. Пушкина в село Михайловское, начинается новый виток в жизни и творчестве поэта. Утратив романтический взгляд на мир, он создаёт уникальные произведения, по-новому осмысляющие пространство человеческого бытия и истории. Кульминацией этого этапа становится трагедия «Борис Годунов» (1825 г.), которая, по мнению многих литературоведов, открывает зрелый период творческой деятельности Пушкина.
Драма стала для Пушкина совершенно иной точкой зрения на жизнь и её события. В отличие от раннего лирического творчества, насыщенного эмоциями, и прозаических произведений с преобладанием описательных элементов, работа с драматической формой позволила ему обрести спокойствие беспристрастного творчества. Исследователи утверждают, что именно с драматических опытов Пушкина русская литература начала свой поворот к реализму, хотя сам термин появился гораздо позже. Это лишний раз подтверждает, что пушкинская мысль опережала своё время.
В 2024 году мы отмечали 225-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Команда «Театра на Васильевском» также обращает внимание на несколько значимых дат, связанных с именем поэта: в 2025 году трагедия «Борис Годунов» отметит своё 200-летие, а 155 лет назад она была впервые поставлена на сцене. Кроме того, 420 лет назад завершилось правление Бориса Годунова — исторической личности на стыке династий Рюриковичей и Романовых.
Магическое переплетение дат служит лишь формальным поводом для глубокого диалога с великим произведением. Трагедия открывает перед зрителем множество экзистенциальных вопросов: ценность человеческой жизни, истина и ложь, историческое возмездие и многое другое.
Режиссёр Руслан Нанава и актёры «Театра на Васильевском» остаются верными букве и духу автора, опираясь на «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина. В спектакле будет представлено масштабное видение одного из самых непростых и интересных периодов в истории России — эпохи «Смутного времени».