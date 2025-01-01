Симфония Rammstein при свечах

6 ноября в 19:00 Backstage Group представит уникальный эксперимент, который объединяет мощь Rammstein и симфоническое искусство. В романтическом свете свечей в таинственном полумраке зазвучат культовые хиты группы — от мрачных баллад до эпичных гимнов — в исполнении камерного оркестра.
Продолжительность концерта — 1 час 20 минут, где пламя встречает холод стали, а рок становится симфонией. Билеты — ваш пропуск в параллельную вселенную Rammstein. Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения.