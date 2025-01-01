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Симфония Rammstein при свечах
Киноафиша Симфония Rammstein при свечах

Симфония Rammstein при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфония Rammstein при свечах в Омске

6 ноября в 19:00 Backstage Group представит уникальный эксперимент, который объединяет мощь Rammstein и симфоническое искусство. В романтическом свете свечей в таинственном полумраке зазвучат культовые хиты группы — от мрачных баллад до эпичных гимнов — в исполнении камерного оркестра.

Программа концерта

  • Симфонические аранжировки: «Du hast», «Sonne», «Ohne dich» и других треков;
  • Диалог тяжелых риффов и изысканной классики;
  • Мерцание сотен свечей, усиливающее драматургию музыки.

Исполнители

  • Дирижёр: Кирилл Скрипников;
  • Духовые инструменты: флейты, гобой, кларнет, трубы, валторны, тромбоны;
  • Дополнительные инструменты: рояль, ударные, струнная группа.

Продолжительность концерта — 1 час 20 минут, где пламя встречает холод стали, а рок становится симфонией. Билеты — ваш пропуск в параллельную вселенную Rammstein. Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 6 ноября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 1750 ₽
Красноярск, 21 ноября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 11 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1700 ₽

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