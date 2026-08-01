Любовь Успенская — певица, завоевавшая сердца миллионов слушателей как в России, так и за ее пределами. Она является звездой шансона и королевой песни, чей завораживающий голос не оставляет равнодушными. В ее репертуаре — множество хитов, которые знает и поет вся страна.
Среди самых популярных композиций Любови Успенской можно выделить:
Кроме того, хит «По полюшку» уверенно занимает первые строчки российских хит-парадов и любим зрителями.
Концерт пройдет в Краснодаре, и это станет отличной возможностью насладиться живым исполнением любимых песен. Погружение в мир музыки и аутентичных эмоций гарантировано!
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