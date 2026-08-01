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Любовь Успенская
Билеты от 3500₽
Киноафиша Любовь Успенская

Любовь Успенская

Примадонна русского шансона 12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт Любови Успенской в Краснодаре

Любовь Успенская — певица, завоевавшая сердца миллионов слушателей как в России, так и за ее пределами. Она является звездой шансона и королевой песни, чей завораживающий голос не оставляет равнодушными. В ее репертуаре — множество хитов, которые знает и поет вся страна.

Знаменитые песни

Среди самых популярных композиций Любови Успенской можно выделить:

  • «Пропадаю я»
  • «К единственному»
  • «Карусель»
  • «Горький шоколад твоего поцелуя»
  • «Таблетка»
  • «Лети, моя девочка»
  • «Белым-бела»
  • «Гитара»
  • «Люба-Любонька»
  • «С неба звездочка упала»
  • «Значит, пора»

Кроме того, хит «По полюшку» уверенно занимает первые строчки российских хит-парадов и любим зрителями.

Не упустите шанс

Концерт пройдет в Краснодаре, и это станет отличной возможностью насладиться живым исполнением любимых песен. Погружение в мир музыки и аутентичных эмоций гарантировано!

Приходите на концерт Любови Успенской и окунитесь в атмосферу настоящего шансона!

Купить билет на концерт Любовь Успенская

Помощь с билетами
Август
Декабрь
20 августа четверг
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 3500 ₽
17 декабря четверг
20:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 40000 ₽
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
25 сентября пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 3500 ₽
8 октября четверг
19:00
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 3500 ₽
10 октября суббота
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 3500 ₽
13 октября вторник
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 3500 ₽
14 октября среда
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 3500 ₽
21 октября среда
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 4000 ₽
4 декабря пятница
19:00
Дом дружбы Махачкала, пл. Ленина, 2
от 3500 ₽
10 декабря четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 3500 ₽

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