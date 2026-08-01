Концерт Любови Успенской в Краснодаре

Любовь Успенская — певица, завоевавшая сердца миллионов слушателей как в России, так и за ее пределами. Она является звездой шансона и королевой песни, чей завораживающий голос не оставляет равнодушными. В ее репертуаре — множество хитов, которые знает и поет вся страна.

Знаменитые песни

Среди самых популярных композиций Любови Успенской можно выделить:

«Пропадаю я»

«К единственному»

«Карусель»

«Горький шоколад твоего поцелуя»

«Таблетка»

«Лети, моя девочка»

«Белым-бела»

«Гитара»

«Люба-Любонька»

«С неба звездочка упала»

«Значит, пора»

Кроме того, хит «По полюшку» уверенно занимает первые строчки российских хит-парадов и любим зрителями.

Не упустите шанс

Концерт пройдет в Краснодаре, и это станет отличной возможностью насладиться живым исполнением любимых песен. Погружение в мир музыки и аутентичных эмоций гарантировано!

Приходите на концерт Любови Успенской и окунитесь в атмосферу настоящего шансона!