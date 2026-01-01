Симфония Атака Титанов - Оркестр CAGMO

Саундтреки из аниме Атака Титанов в симфоническом исполнении

Концертная программа «Симфония Атака Титанов», представленная впервые в 2023 году, становится настоящим праздником для всех поклонников аниме Attack on Titan. Каждый концерт проходит с аншлагом, привлекая зрителей своей масштабностью, уникальным звучанием и атмосферой единства.

Музыканты, облачённые в тематический косплей, исполняют эпические треки из культового аниме. Во время исполнения знакового трека Guren no Yumiya весь зрительный зал встает и, взявшись за сердца, поет «Сасагео», воссоздавая legendary позу из аниме. Концерты CAGMO по Атаке Титанов уже собрали более 15 тысяч зрителей.

Программа концерта

В программе концерта представлены оркестровые версии лучших произведений композиторов Хироюки Савано и Кота Ямамото из всех четырех сезонов Атаки титанов, а также самые запоминающиеся опенинги от Linked Horizon и Yoshiki.

Атмосфера единства

«Симфония Атака Титанов» предоставляет фанатам уникальную возможность ощутить единство и разделить свои эмоции с другими поклонниками. Многие приходят в косплее, и с ними легко сделать яркие фотографии на память.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, которое подарит незабываемые впечатления и надолго останется в вашем сердце!