Романтический вечер: орган и две арфы

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки, где в исполнении лауреатов международных конкурсов Кристины Рожковой и Анны Шкуровской прозвучат произведения Генделя, Родриго и Баха. Особое внимание привлекает сочетание арф и органа, создающее неповторимую атмосферу южной ночи и королевских садов.

Концерт пройдет в соборе на Малой Грузинской, где вас ждёт музыка, связанная не только с досугом, но и с монархами и придворной жизнью. В программе — такие шедевры, как «Музыка на воде» и «Прибытие царицы Савской» Генделя, а также Аранхуэсский концерт Хоакина Родриго, отражающий красоту королевских садов. Не обойдут вниманием и органные композиции Иоганна Себастьяна Баха.

Исполнители

Анна Шкуровская (арфа)

Кристина Рожкова (арфа)

Марина Омельченко (орган), титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве

Программа концерта

В программе также прозвучат произведения таких композиторов, как И. Пахельбель, М. Гранжани, Л. Боккерини, О. Респиги и других.

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки и инструментальных ансамблей. Не упустите возможность насладиться великолепным звучанием арф и органа в уникальной обстановке!