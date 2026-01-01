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Романтический вечер. Орган и две арфы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Романтический вечер. Орган и две арфы

Романтический вечер. Орган и две арфы

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Романтический вечер: орган и две арфы

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки, где в исполнении лауреатов международных конкурсов Кристины Рожковой и Анны Шкуровской прозвучат произведения Генделя, Родриго и Баха. Особое внимание привлекает сочетание арф и органа, создающее неповторимую атмосферу южной ночи и королевских садов.

Концерт пройдет в соборе на Малой Грузинской, где вас ждёт музыка, связанная не только с досугом, но и с монархами и придворной жизнью. В программе — такие шедевры, как «Музыка на воде» и «Прибытие царицы Савской» Генделя, а также Аранхуэсский концерт Хоакина Родриго, отражающий красоту королевских садов. Не обойдут вниманием и органные композиции Иоганна Себастьяна Баха.

Исполнители

  • Анна Шкуровская (арфа)
  • Кристина Рожкова (арфа)
  • Марина Омельченко (орган), титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве

Программа концерта

В программе также прозвучат произведения таких композиторов, как И. Пахельбель, М. Гранжани, Л. Боккерини, О. Респиги и других.

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки и инструментальных ансамблей. Не упустите возможность насладиться великолепным звучанием арф и органа в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт Романтический вечер. Орган и две арфы

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Сентябрь
11 сентября пятница
21:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

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