Симфонический концерт. Главный дирижер Арсентий Ткаченко

Главные дирижеры в новом сезоне. Цикл симфонических программ в Новой Опере

В сезоне 2026/2027 стартует цикл симфонических программ под названием «Главные дирижеры». Это уникальная возможность познакомиться с талантливыми и амбициозными молодыми дирижерами, которые возглавляют ведущие оперные и симфонические коллективы России.

Каждый из дирижеров готов предложить свежий взгляд на классическую музыку и представить зрителям непривычные композиции. Четыре программы, четыре маэстро — каждая из них обещает стать настоящим открытием для любителей музыкального искусства.

Третий концерт: Арсентий Ткаченко

Третью программу представит Арсентий Ткаченко, главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. В репертуаре — впечатляющая палитра музыки:

1 отделение: М. Карлович — Симфонический триптих «Извечные песни», соч. 10

М. Карлович — Симфонический триптих «Извечные песни», соч. 10 1 отделение: Г. Малер — «Песни об умерших детях»

Г. Малер — «Песни об умерших детях» 2 отделение: Ж. Бизе — Р. Щедрин — «Кармен-сюита»

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает удивить и вдохновить!