Симфонический концерт. Главный дирижер Арсентий Ткаченко

В сезоне 2026/2027 стартует цикл симфонических программ под названием «Главные дирижеры». Это уникальная возможность познакомиться с талантливыми и амбициозными молодыми дирижерами, которые возглавляют ведущие оперные и симфонические коллективы России.
Каждый из дирижеров готов предложить свежий взгляд на классическую музыку и представить зрителям непривычные композиции. Четыре программы, четыре маэстро — каждая из них обещает стать настоящим открытием для любителей музыкального искусства.
Третью программу представит Арсентий Ткаченко, главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. В репертуаре — впечатляющая палитра музыки:
Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает удивить и вдохновить!