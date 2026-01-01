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Симфонический концерт. Главный дирижер Арсентий Ткаченко
Билеты от 400₽
Киноафиша Симфонический концерт. Главный дирижер Арсентий Ткаченко

Симфонический концерт. Главный дирижер Арсентий Ткаченко

12+
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте

Главные дирижеры в новом сезоне. Цикл симфонических программ в Новой Опере

В сезоне 2026/2027 стартует цикл симфонических программ под названием «Главные дирижеры». Это уникальная возможность познакомиться с талантливыми и амбициозными молодыми дирижерами, которые возглавляют ведущие оперные и симфонические коллективы России.

Каждый из дирижеров готов предложить свежий взгляд на классическую музыку и представить зрителям непривычные композиции. Четыре программы, четыре маэстро — каждая из них обещает стать настоящим открытием для любителей музыкального искусства.

Третий концерт: Арсентий Ткаченко

Третью программу представит Арсентий Ткаченко, главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. В репертуаре — впечатляющая палитра музыки:

  • 1 отделение: М. Карлович — Симфонический триптих «Извечные песни», соч. 10
  • 1 отделение: Г. Малер — «Песни об умерших детях»
  • 2 отделение: Ж. Бизе — Р. Щедрин — «Кармен-сюита»

Обратите внимание, что в программе и составе исполнителей возможны изменения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает удивить и вдохновить!

Купить билет на концерт Симфонический концерт. Главный дирижер Арсентий Ткаченко

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