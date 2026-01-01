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Старинный орган при свечах. Ханс Циммер, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди
Билеты от 900₽
Киноафиша Старинный орган при свечах. Ханс Циммер, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди

Старинный орган при свечах. Ханс Циммер, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт органной музыки в соборе

Три выдающихся композитора — Ханс Циммер, Эннио Морриконе и Людовико Эйнауди — оставили неизгладимый след в истории кино и мировой культуре. Их музыка, полная выразительности и искренности, продолжает завораживать сердца миллионов слушателей. В этот раз вы сможете насладиться их шедеврами в исполнении органа соло.

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого относятся к XVIII и XIX векам, и современный цифровой орган компании «Viscount». Этот вечер даст уникальную возможность послушать звучание двух органов — немецкого и итальянского концертного.

Репертуар концерта

Органный репертуар различных эпох будет играть ключевую роль в создании незабываемой атмосферы. В программе:

  • В. Дашкевич — Тема из фильма «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»
  • Х. Циммер — Музыка из фильма «Код да Винчи»
  • Х. Циммер — Музыка из фильма «Интерстеллар»
  • Э. Ллойд Уэббер — Увертюра к мюзиклу «Призрак оперы»
  • Х. Циммер — Музыка из фильма «Начало»
  • Ф. Лей — Музыка из фильма «Мужчина и женщина»
  • Л. Эйнауди — I giorni
  • Э. Ллойд Уэббер — «Память» из мюзикла «Кошки»
  • Э. Морриконе — «Chi mai» из фильма «Профессионал»
  • Д. Ласт — Одинокий пастух
  • Л. Коэн — Аллилуйя
  • Л. Эйнауди — Experience
  • А. Пьяццолла — Либертанго

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуем воспользоваться общественным транспортом при посещении концерта.

Купить билет на концерт Старинный орган при свечах. Ханс Циммер, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди

Помощь с билетами
Сентябрь
26 сентября суббота
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 900 ₽

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