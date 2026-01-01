Старинный орган при свечах. Ханс Циммер, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди

Концерт органной музыки в соборе

Три выдающихся композитора — Ханс Циммер, Эннио Морриконе и Людовико Эйнауди — оставили неизгладимый след в истории кино и мировой культуре. Их музыка, полная выразительности и искренности, продолжает завораживать сердца миллионов слушателей. В этот раз вы сможете насладиться их шедеврами в исполнении органа соло.

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого относятся к XVIII и XIX векам, и современный цифровой орган компании «Viscount». Этот вечер даст уникальную возможность послушать звучание двух органов — немецкого и итальянского концертного.

Репертуар концерта

Органный репертуар различных эпох будет играть ключевую роль в создании незабываемой атмосферы. В программе:

В. Дашкевич — Тема из фильма «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»

Х. Циммер — Музыка из фильма «Код да Винчи»

Х. Циммер — Музыка из фильма «Интерстеллар»

Э. Ллойд Уэббер — Увертюра к мюзиклу «Призрак оперы»

Х. Циммер — Музыка из фильма «Начало»

Ф. Лей — Музыка из фильма «Мужчина и женщина»

Л. Эйнауди — I giorni

Э. Ллойд Уэббер — «Память» из мюзикла «Кошки»

Э. Морриконе — «Chi mai» из фильма «Профессионал»

Д. Ласт — Одинокий пастух

Л. Коэн — Аллилуйя

Л. Эйнауди — Experience

А. Пьяццолла — Либертанго

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта. Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуем воспользоваться общественным транспортом при посещении концерта.