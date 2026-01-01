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Дарья Дубовицкая «Песни Голливуда»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Дарья Дубовицкая «Песни Голливуда»

Дарья Дубовицкая «Песни Голливуда»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Дарьи Дубовицкой с культовыми саундтреками

В Jam club пройдет концерт талантливой певицы Дарьи Дубовицкой. Её сильный и бархатный голос с уникальным тембром не оставляет зрителей равнодушными. Этот вечер станет музыкальным представлением любимых кинохитов XX и XXI веков.

Программа концерта

В программе «Песни Голливуда» зрители смогут насладиться джазовыми стандартами, соул-хитами и мощными вокальными номерами из знаменитых фильмов. Приглашаем всех поклонников киномузыки, которые оценят великолепные выступления Дарьи.

Концерт охватит множество эпох кинематографа — от золотой эры 40-50-х годов до культовых блокбастеров 90-х и современных мюзиклов. Вы услышите песни из культовых фильмов, таких как «Звезда родилась» и «Телохранитель», а также композиции, которые стали неотъемлемой частью мировой киномузыки.

Уникальный стиль

Дарья Дубовицкая — яркая и харизматичная артистка, мастерски владеющая различными музыкальными жанрами: соулом, ритм-н-блюзом, фанком и джазом. Её эмоциональная смелость и искренний контакт с публикой делают каждое выступление неповторимым, и зрители возвращаются к ней снова и снова.

Концерт «Песни Голливуда» — это история, которую поет голос, а кадр, который длится только один вечер, манит каждый раз по-новому.

Купить билет на концерт Дарья Дубовицкая «Песни Голливуда»

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Октябрь
6 октября вторник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

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