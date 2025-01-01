Спектакль Сильвия

Новый взгляд на классический балет: «Сильвия» в Перми

Балет в 2 актах с прологом и апофеозом, либретто которого написал Алексей Мирошниченко, основан на мифе о Рее Сильвии и романе Рафаэлло Джованьоли «Опимия». Эта сценическая версия впервые будет представлена в Перми в 2024 году.

История «Сильвии»

Первый раз «Сильвия» Лео Делиба была показана в 1876 году на сцене только что построенного Palais Garnier в Париже. С тех пор она завоевала репутацию жемчужины французского романтического репертуара. Петр Ильич Чайковский высоко оценивал партитуру Делиба, считая её абсолютным шедевром музыкального театра. Он признавался, что, если бы знал её раньше, никогда бы не взялся за сочинение «Лебединого озера».

Иконические постановки и современная интерпретация

В XX веке «Сильвия» вошла в историю благодаря иконическим спектаклям великих хореографов Фредерика Аштона и Джона Ноймайера. Теперь, в Перми, зрители смогут увидеть новую авторскую версию, созданную Алексей Мирошниченко. В этой интерпретации либретто вдохновлено античной мифологией и романом «Опимия» итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли.

Музыкальная редакция

Над оригинальной музыкальной редакцией партитуры работал сам Алексей Мирошниченко в сотрудничестве с Иваном Худяковым-Веденяпиным. Для Худякова-Веденяпина «Сильвия» стала дебютом в качестве дирижера-постановщика на большой балетной сцене, что добавляет дополнительный интерес к предстоящей премьере.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события и насладиться великолепием классического балета в новой интерпретации!