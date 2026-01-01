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Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью
Киноафиша Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

Спектакль Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

12+
Возраст 12+

О спектакле

Балет Аллы Духовой «Тодес» с программой «Превью»

В ДК «КТЗ» пройдет уникальная премьера танцевальной программы «Превью» от всемирно известного балета Аллы Духовой «Тодес». Это событие станет настоящим подарком для поклонников искусства танца.

«Превью» — это не просто спектакль, а программа мирового уровня. Здесь танец растворяет слова, становясь языком эмоций. Каждый номер наполнен драйвом, энергией и магией танца, что захватывает зрителей с первых секунд. Уникальная хореография, авторская музыка и яркие костюмы создают неповторимый художественный мир, где чувства передаются через движения.

Алла Духова, бессменный художественный руководитель «Тодес», делится своим видением: В «Превью» мы стремимся открыть ту истину, которая звучит в каждом из нас, но порой остается несказанной. Мы рады пригласить зрителей на это захватывающее представление, где каждое выступление — это возможность прикоснуться к магии танца.

Не упустите шанс стать частью этого восхитительного вечера, посвященного искусству танца, где вы сможете насладиться незабываемыми моментами!

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В других городах
Октябрь
27 октября вторник
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 3400 ₽

Фотографии

Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

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