Спектакль Сильва

Возвращение классики: оперетта «Сильва» на сцене театра имени Станиславского и и Немировича-Данченко

Не упустите возможность увидеть одну из самых успешных оперетт в мире – «Сильву». Эта искрометная и трогательная история, созданная в разгар Первой мировой войны, продолжает покорять сердца зрителей уже более ста лет.

Премьера оперетты состоялась в 1915 году в Вене, и уже вскоре она завоевала популярность как в Европе, так и в России. В нашей стране она известна под названием «Сильва», в честь главной героини – звезды мюзик-холла Сильвы Вереску.

Непростые отношения

Сюжет «Сильвы» рассказывает о юном князе Эдване, который влюблён в Сильву. Их любовь сталкивается с предвзятостью аристократичного отца, уверенного, что «красотке кабаре» не место в княжеской семье. Однако настоящие чувства способны преодолеть любые преграды. Обязательно ждите счастливый финал, как и в любом хорошем произведении.

Музыка, которую не забыть

Весёлая и вдохновляющая музыка Имре Кальмана сделает вечер незабываемым! Вы уйдёте из театра, напевая популярные номера: «Красотки кабаре», «Частица чёрта в нас», «Помнишь ли ты...», «Без женщин жить нельзя на свете, нет». Каждый из этих шлягеров привносит в спектакль уникальное настроение.

Создатели и исполнители

Либретто оперетты написано Б. Йенбахом и Л. Штайном. Русский текст адаптирован Д. Толмачёвым и В. Михайловым. Режиссёр-постановщик спектакля – народный артист УР, заслуженный деятель искусств УР Николай Маркелов. Дирижёр-постановщик – заслуженный деятель искусств УР Николай Роготнев. Сценография и костюмы выполнены Сергеем Новиковым из Санкт-Петербурга.

Приглашаем вас на этот замечательный праздник искусства! «Сильва» – это не просто спектакль, это встреча с великой классикой, которая не оставит равнодушным никого.