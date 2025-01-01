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Натан Мудрый
Билеты от 6500₽
Киноафиша Натан Мудрый

Спектакль Натан Мудрый

Постановка
Шалом. Сцена на Новослободской 18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Натан Мудрый». Благодатный трип в двух действиях по пьесе Готхольда Эфраима Лессинга

«Натан Мудрый» — это благодатный трип в двух действиях по пьесе Готхольда Эфраима Лессинга, который погружает зрителя в сложные вопросы взаимодействия людей с разными взглядами на жизнь. Как найти общий язык, когда интересы разных культур, религий и традиций сталкиваются? Может быть, главное не в том, во что верит человек, а в самой способности верить?

Исторический контекст

Спектакль, созданный режиссером Петром Шерешевским, разворачивается в Иерусалиме XII века, в эпоху Третьего крестового похода. На сцене правит султан Саладин, гроза рыцарей-храмовников, а патриарх Иерусалимский ведет шаткий мир с ним, преследуя собственные интересы.

Персонажи и их конфликты

В центре сюжета — еврейский купец Натан, который занимается торговлей с Персией, и воинственный христианин, пришедший на эту землю с намерением завоевать её. Спасая из пожара дочь Натана, молодую еврейку, он нарушает устоявшиеся нормы, что в те времена казалось невероятным.

Современные параллели

Спектакль «Натан Мудрый» — это не просто историческая драма, но и попытка заглянуть в глубь истории, чтобы увидеть отражение современных мировых процессов. Как научиться принимать друг друга? Возможно ли понять человека иной веры и по-настоящему сблизиться с ним? А что, если этот человек — часть твоей семьи?

Историческая справка о пьесе

Пьеса «Натан Мудрый», написанная в 1779 году, стала последним произведением немецкого классика Готхольда Эфраима Лессинга. Драматург сомневался, что её удастся поставить, ведь она была написана в острой полемике с гамбургским богословом. На протяжении веков пьеса неоднократно снималась с афиши. В 1933 году в Германии её постановка была запрещена, а в 1923 году фильм по пьесе подвергался цензуре, негативы которого пытались уничтожить.

Интересно, что после Второй мировой войны немецкие театры вновь открывались именно постановкой по «Натану Мудрому». В СССР пьеса была опубликована только в 1953 году, но до сих пор она считается одной из литературных вершин в борьбе с антисемитизмом.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и актуальный спектакль, который заставит задуматься о важнейших вопросах современности.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 6500 ₽
14 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 6500 ₽

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