«Малыш и Карлсон» — веселое театральное приключение для самых маленьких

Приглашаем вас на проверенный временем спектакль «Малыш и Карлсон», погружающий зрителей в захватывающий мир детских мечтаний. Эта история рассказывает о мальчике, которого все зовут просто Малыш, его жизни в шведском городе с острыми крышами и о его заветной мечте — иметь преданного друга.

Невероятная дружба

Однажды мечта Малыша становится реальностью — к нему приходит веселый и немного упитанный Карлсон, который, как известно, живет на крыше. Их дружба полна приключений: от встреч с жуликами Филле и Рулле до захватывающих игр в привидение. И, конечно же, зрители смогут увидеть, как Малыш и Карлсон укрощают злобную домоправительницу Фрекен Бок.

Летящие мечты

Но главное, что делает Карлсона уникальным — он умеет летать. Каждый раз, когда он улетает, он всегда возвращается, что символизирует верность и надежность настоящей дружбы.

Режиссёр-постановщик

Спектакль поставлен талантливым режиссером Марией Голубкиной, чья работа наполнена теплом и юмором, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, полное смеха и волшебства!