Новая Россия, Юрий Башмет
Киноафиша Новая Россия, Юрий Башмет

Новая Россия, Юрий Башмет

12+
Возраст 12+
О концерте

Музыкальная программа: юбилейный концерт

Приглашаем вас на уникальный вокальный цикл, основанный на Рождественских стихах Иосифа Бродского. Это произведение откроет вам мир поэзии в сочетании с музыкальной палитрой, создавая неповторимую атмосферу праздника и глубокой размышлений.

Также в программе вечера прозвучит Симфония № 5 до минор, соч. 67, Людвига ван Бетховена. Это одно из самых известных произведений композитора, олицетворяющее борьбу и триумф, известное своей мощной и запоминающейся мелодией. Симфония была написана в 1804–1808 годах и до сих пор вызывает восторг у зрителей.

Завершит концерт Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром до мажор, соч. 56. Это произведение показывает невероятное музыкальное взаимодействие между инструментами, наполняя зал гармонией и жизненной силой.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки вместе с нами. Мы уверены, что этот вечер оставит в вашем сердце яркие эмоции и вдохновение.

Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
