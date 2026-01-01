Праздничный концерт при свечах! Свиридов. Время вперед. Метель. Хачатурян. Спартак. Танец с саблями
Праздничный концерт при свечах! Свиридов. Время вперед. Метель. Хачатурян. Спартак. Танец с саблями

Возраст 6+
О концерте

Музыкальные шедевры на сцене Зала церковных соборов храма Христа Спасителя

Приглашаем вас на музыкальную программу, в которой прозвучат незабываемые произведения великих композиторов. Это уникальная возможность насладиться шедеврами классической музыки и театрального искусства.

Программа вечера

  • А. И. Хачатурян
    • Фрагменты из музыки балета «Спартак»
    • Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»
    • «Танец с саблями» из музыки балета «Гаянэ»
  • Г. В. Свиридов
    • Фрагменты из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»
    • «Румба» из сюиты «Время, вперед!»
  • С. С. Прокофьев
    • Фрагменты из музыки балета «Ромео и Джульетта»
  • Д. Д. Шостакович
    • Романс из музыки к кинофильму «Овод»
  • М. И. Глинка
    • Русский вальс
  • М. П. Мусоргский
    • Увертюра, Марш Черномора и Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
    • Вальс из оперы «Жизнь за царя»
  • A. Дворжак
    • Славянские танцы
  • П. И. Чайковский
    • Интродукция, Сцена, Вальс из музыки балета «Спящая красавица»

Этот вечер обещает быть насыщенным и вдохновляющим. Не упустите шанс насладиться музыкой, которая стала неотъемлемой частью мирового культурного наследия!

Июнь
12 июня пятница
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

