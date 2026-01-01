Праздничный концерт при свечах! Свиридов. Время вперед. Метель. Хачатурян. Спартак. Танец с саблями

Музыкальные шедевры на сцене Зала церковных соборов храма Христа Спасителя

Программа вечера

А. И. Хачатурян Фрагменты из музыки балета «Спартак» Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» «Танец с саблями» из музыки балета «Гаянэ»

Г. В. Свиридов Фрагменты из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель» «Румба» из сюиты «Время, вперед!»

С. С. Прокофьев Фрагменты из музыки балета «Ромео и Джульетта»

Д. Д. Шостакович Романс из музыки к кинофильму «Овод»

М. И. Глинка Русский вальс

М. П. Мусоргский Увертюра, Марш Черномора и Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила» Вальс из оперы «Жизнь за царя»

A. Дворжак Славянские танцы

П. И. Чайковский Интродукция, Сцена, Вальс из музыки балета «Спящая красавица»



