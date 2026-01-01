Праздничный концерт при свечах! Свиридов. Время вперед. Метель. Хачатурян. Спартак. Танец с саблями

Музыкальные шедевры на сцене Зала церковных соборов храма Христа Спасителя
Приглашаем вас на музыкальную программу, в которой прозвучат незабываемые произведения великих композиторов. Это уникальная возможность насладиться шедеврами классической музыки и театрального искусства.
Программа вечера
- А. И. Хачатурян
- Фрагменты из музыки балета «Спартак»
- Вальс из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад»
- «Танец с саблями» из музыки балета «Гаянэ»
- Г. В. Свиридов
- Фрагменты из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»
- «Румба» из сюиты «Время, вперед!»
- С. С. Прокофьев
- Фрагменты из музыки балета «Ромео и Джульетта»
- Д. Д. Шостакович
- Романс из музыки к кинофильму «Овод»
- М. И. Глинка
- М. П. Мусоргский
- Увертюра, Марш Черномора и Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила»
- Вальс из оперы «Жизнь за царя»
- A. Дворжак
- П. И. Чайковский
- Интродукция, Сцена, Вальс из музыки балета «Спящая красавица»
Этот вечер обещает быть насыщенным и вдохновляющим. Не упустите шанс насладиться музыкой, которая стала неотъемлемой частью мирового культурного наследия!