Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу Синий трактор
Киноафиша Шоу Синий трактор

Спектакль Шоу Синий трактор

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Синий трактор: музыкальное шоу для самых маленьких

Приглашаем вас на развивающее музыкальное шоу «Синий трактор», которое станет настоящим праздником для всей семьи! В программе — любимые песенки и игры с залом, в ходе которых главный герой, Синий Трактор, отправится на поиски своего дома.

Интерактивное представление

Шоу наполнено интерактивом, что позволяет детям активно участвовать в представлении. Каждый маленький зритель получит уникальный подарочный набор с реквизитом для игр, который добавит радости и веселья во время шоу.

Дети и родители смогут танцевать, смеяться и радоваться. Здесь нет страшных злодеев, только добрые друзья: Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя, которые помогут Синему Трактору в его приключениях.

Позитивные эмоции для всей семьи

Шоу «Синий трактор» — это добрая сказка в мягком и приветливом формате. Оно создано с учётом особенностей восприятия детей, динамика событий и темп речи поддерживают их вовлеченность. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.

Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания! Это шоу станет идеальным вариантом для первого знакомства малышей с театром.

Подарите ребенку радость

  • Темп речи и динамика событий соответствуют восприятию детей и поддерживают их активность.
  • Дети могут веселиться и взаимодействовать с реквизитом, не ограничиваясь в активности.
  • Синий Трактор — живой, настоящий, ростовая кукла, которая восхитит детей.
  • Огромный экран, вписанный в декорацию, создаёт иллюзию настоящего действия.
  • Ваш ребенок обретет настоящие эмоции от встречи с любимым героем!

Мы ждём вас с нетерпением на нашем шоу «Синий трактор»! Подарите своим детям радость и счастье, которые они запомнят надолго!

Купить билет на спектакль Шоу Синий трактор

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
9 марта понедельник
11:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 800 ₽
21 марта суббота
12:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1600 ₽
22 марта воскресенье
10:30
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1000 ₽
13:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1000 ₽
28 марта суббота
11:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 800 ₽
15:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 700 ₽
18 апреля суббота
11:00
Синара-центр Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, 15/4
от 700 ₽
14:00
Синара-центр Екатеринбург, Верх-Исетский б-р, 15/4
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Люблю!?... Две Надежды
16+
Драма
Люблю!?... Две Надежды
6 марта в 19:00 Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
от 1200 ₽
Металлолом
16+
Драма
Металлолом
13 марта в 19:00 Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
от 1200 ₽
Все о женщинах
16+
Комедия
Все о женщинах
5 марта в 19:00 Место действия
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше